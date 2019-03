El PT solicita permiso para que Lula asista al funeral de su nieto

Y tras presentar la solicitud la justicia le concedió a Lula da Silva una autorización para una salida temporaria para salir de la cárcel y asistir al funeral de su nieto.

El vocero de Lula, Jose Chrispiniano, le dijo a The Associated Press que no sabe en dónde ni cuándo se llevará a cabo el funeral de Arthur.

El 29 de enero, Lula no fue autorizado para asistir al funeral de su hermano Genival Inácio da Silva en Sao Bernardo do Campo, también en las afueras de Sao Paulo.

En aquella ocasión, la jueza Carolina Lebbos decidió preguntarle a la policí­a federal y a la procuradurí­a federal de Brasil en Curitiba si se le deberí­a dar permiso a Lula de viajar.

(Con información de La Tercera)