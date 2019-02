Nuevo récord de civiles muertos en Afganistán en 2018

La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA, por sus siglas en inglés) ha publicado este domingo el informe anual sobre la protección de civiles en el conflicto armado que vive el país asiático. Los resultados marcan que 2018 fue el año con la mayor cantidad de civiles muertos desde que se iniciaron los registros hace una década.

La misión documentó 3.804 fallecidos y 7.189 heridos, incluyendo la muerte de 927 niños, calificada como otra cifra récord que ha preocupado al organismo internacional.

La propagación de ataques suicidas y el daño de las operaciones aéreas fueron determinados como los factores clave que contribuyeron al aumento significativo de las bajas civiles.

2018 saw more than 1,000 civilian casualties from air ops for first time in #Afghanistan war. International military responsible 632 civilian casualties in 2018. More information in latest UN Report https://t.co/t4IgMgS05l pic.twitter.com/zXUoT6KPOs

“Además de las vidas perdidas, la grave situación de seguridad está impidiendo que muchos afganos disfruten de sus derechos económicos, sociales y culturales, con miles de niños que se encuentran discapacitados para toda la vida debido a los ataques en escuelas e instalaciones médicas“, señaló Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

El informe señala que el registro de datos comenzó en 2009 y que hasta el momento ha contabilizado a más de 32.000 civiles asesinados y alrededor de 60.000 heridos, en una guerra que ha durado más de 17 años.

“Los hallazgos rigurosamente investigados del informe muestran que el nivel de daño y sufrimiento infligido a los civiles en Afganistán es profundamente perturbador e inaceptable”, sostuvo Tadamichi Yamamoto, representante de Naciones Unidas.

Además, el directivo instó a las partes a detener los combates para terminar con la “tragedia humana”.

Chilling figures. Urgent and concrete measures need to be taken by all parties in the #Afghanistan conflict to stop the extreme and mounting harm they inflict on civilians. Read UN’s latest 2018 report detailing the war’s impact on civilians – https://t.co/t4IgMgS05l pic.twitter.com/fdwIwfpNM1

— UNAMA News (@UNAMAnews) February 24, 2019