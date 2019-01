Messi logra nuevo récord con la victoria del Barça 2-0 sobre el Girona

Visitar al Girona, uno de los equipos revelación de las últimas dos temporadas, no era un obstáculo sencillo para el FC.Barcelona, pero Lionel Messi y compañía todo lo pueden. El rosarino volvió a la titularidad tras dos partidos e hizo un golazo para que su equipo se impusiera por 2-0 como visitante. Con la victoria, el conjunto catalán volvió a estirar a cinco puntos la ventaja sobre el Atlético de Madrid.

Messi venía de ser suplente en el último partido de liga ante el Leganés y de no ir al banco en el choque de Copa del Rey ante Sevilla. Cuando él no estuvo en cancha, a su equipo no le fue bien. De hecho, hace una semana entró para arreglar lo que venía siendo un empate para convertirlo en victoria. Y frente a los andaluces, que no fue convocado, el Barcelona perdió.

Por eso, su presencia era fundamental. Y así lo fue. El argentino volvió a mostrar toda su calidad y convirtió un golazo. Fue a los 23 minutos del segundo tiempo, con un sutil toque a la pelota que se elevó por encima del arquero y entró pese al esfuerzo de un defensor.

Fue el 2-0 de un partido que no se le había presentado tan sencillo al Barcelona.

En el primer tiempo, el gol del visitante llegó rápido. El portugués Semedo aprovechó una serie de rebotes dentro del área y puso, con un zurdazo, el 1-0.

Tras ese tanto, el Girona se despertó y contó con más de una ocasión para convertir. De hecho, podría haberlo logrado de no haber sido por la presencia de Gerard Piqué en la línea para tapar un remate del uruguayo Stuani.

Todo se tranquilizó para el líder del torneo con la expulsión del colombiano Bernardo Espinosa a los 5 minutos del complemento, tras recibir dos amarillas.

Con la victoria, el Barcelona llegó a los 49 puntos y estiró a cinco su ventaja sobre el Atlético de Simeone. Sevilla, tercero, tiene 36 unidades.

(Tomado de Clarín)