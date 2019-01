Senado de EEUU bloquea propuesta que terminaría cierre parcial de administración

El Senado de Estados Unidos rechazó este jueves un proyecto de ley propuesto por Donald Trump que habría puesto fin a 34 días de cierre parcial de la administración y provisto parte de los fondos que procura el presidente para la construcción del muro en la frontera con México.

La votación en el Senado, con mayoría republicana quedó en 50 votos a favor y 47 en contra, diez menos que el mínimo de 60 votos, y ofrecía extender dos programas migratorios cancelados por el mandatario a cambio de los 5 700 millones de dólares para construir el muro fronterizo.

Posteriormente, los senadores votaron y también rechazaron por 52-44 una segunda propuesta, promovida por los demócratas, que buscaba reabrir hasta el 8 de febrero las agencias gubernamentales afectadas por el cierre administrativo, en las que trabajan 800 mil funcionarios que llevan más de un mes sin cobrar, y que daría un margen de tiempo a avanzar en las negociaciones para hallar un acuerdo de presupuesto.

A cambio de los fondos para el muro, Trump propuso el fin de semana dar permiso de residencia a los inmigrantes que llegaron al país siendo menores (“dreamers”), que forman parte del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Igualmente, ofreció extender el Estatus de Protección Temporal (TPS) para refugiados extranjeros.

Este jueves, en una entrevista con CNBC, el multimillonario Wilbur Ross, secretario de Comercio de la administración Trump, minimizó la situación de los 800 mil trabajadores del gobierno que este viernes dejarán de recibir sus salarios por segunda vez consecutiva.

Ross dijo no entender por qué muchos están recibiendo alimentos de lugares como refugios o bancos de alimentos, y afirmó: “Estás hablando de 800 mil trabajadores (…) Y aunque siento pena por las personas que tienen casos difíciles, 800 mil trabajadores si nunca reciben su salario, que no es el caso (eventualmente lo recibirán), pero si nunca lo recibieran, estás hablando de un tercio de un uno por ciento en nuestro PIB, por lo que no es que sea un número gigantesco en general”.

La líder demócrata en la Cámara de Representantes, le respondió luego durante una rueda de prensa: “¿Es el tipo de actitud de ‘entonces que coman pastel’ o de ‘llama a tu padre a pedirle dinero’?”.

Entre otras advertencias hechas públicas están las de los sindicatos de controladores aéreos y de agentes del FBI sobre las afectaciones y los riesgos en sus áreas de trabajo.

En una declaración conjunta, los jefes de la Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo, la Asociación de Pilotos de Línea Aérea y la Asociación de Asistentes de Vuelo-CWA expresaron la “creciente preocupación por la seguridad y protección de nuestros miembros, nuestras aerolíneas y el público viajero”.

“Ni siquiera podemos calcular el nivel de riesgo en juego, ni predecir el punto en el que se romperá todo el sistema”, señalaron, y advirtieron que “como líderes sindicales, consideramos inconcebible que se pida a los profesionales de la aviación que trabajen sin remuneración y en un entorno de seguridad aérea que se deteriora día a día. Para evitar la interrupción de nuestro sistema de aviación, instamos al Congreso y a la Casa Blanca a tomar las medidas necesarias para poner fin a este cierre de inmediato”.

Entretanto, la Asociación de Agentes del Buró de Investigación Federal (FBIAA) elaboró un informe que incluye testimonios de agentes, dados de forma anónima y voluntaria, que muestran un panorama inquietante.

“El cierre ha eliminado nuestra habilidad para operar”, dijo un agente especial anónimo. “Ya es suficientemente malo trabajar sin paga, pero solo podemos llevar a cabo funciones administrativas. El temor es que nuestros enemigos sepan que pueden actuar libremente”.

El informe recoge más de 60 quejas de agentes que afirman estar luchando en medio de la inseguridad financiera, mucho estrés, angustia y desesperación.

“En el lado de la explotación infantil, como (agente encubierto), he tenido que poner a los pervertidos en espera… Esto solo pone a los niños en peligro”, dijo un agente del sureste del país. Otro señaló que “como coordinador de la Fuerza de Tareas Conjuntas contra el Terrorismo, la incapacidad para pagarle a nuestras fuentes humanas confidenciales ha tenido un efecto perjudicial en las investigaciones y operaciones de nuestra lucha contra el terrorismo.

“Hemos perdido varias fuentes que han trabajado durante meses, años, para penetrar grupos y objetivos. Este capital humano no puede ser reemplazado…. Servir a mi país siempre ha sido un privilegio, pero nunca ha sido tan difícil o ingrato”.

(Con información de agencias)