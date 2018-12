Balón de Oro: El talento de Ada Hegerberg y la discriminación contra la mujer

Este año la futbolista noruega Ada Hegerberg hizo historia en varios niveles. Ganó con su equipo, el Olympique de Lyon, el título de la liga francesa y luego se coronaron, por tercera vez consecutiva, en la Champions League Femenina.

Fue la máxima goleadora del certamen con 15 anotaciones (con lo que llega a 157 en su carrera profesional a nivel de clubes). Fue electa la mejor futbolista europea por la UEFA. Y este lunes, la revista France Football la eligió, a partir de una encuesta global, como la primera mujer que recibe el prestigioso premio Balón de Oro. Hegerberg apenas tiene 23 años.

Pero cuando estaba en plena celebración por el galardón en París con todo el planeta fútbol a sus pies -incluido el croata Luka Modric, que se quedó con el Balón masculino-, el productor musical y DJ Martin Solveig, animador de la gala, no tuvo mejor idea que hacerle una pregunta: “¿Sabes perrear?” (Do you know how to twerk?). Se refería al baile que se basa en el movimiento de las caderas de la mujer y que es muy popular en el hip-hop y el reggaeton. Hegerberg le respondió un categórico: “No” y se marchó del escenario.

La pregunta causó indignación inmediata en las redes sociales. Muchos condenaron de plano al DJ, especialmente porque consideraron que la pregunta era machista. Después de la ceremonia, Solveig le pidió disculpas a la noruega.

A su vez, la deportista explicó en una rueda de prensa que el presentador “me dio la mano y me dijo que estaba muy triste por cómo habían salido las cosas en el escenario”.

“Sabía que era una broma y no lo consideré como ningún tipo de acoso”, dijo la futbolista.

En su discurso ante un auditorio repleto de personajes del fútbol, Hegerberg dedicó su premio a sus compañeras de su equipo.

“Quiero dar las gracias a mis compañeras de equipo, porque sin ellas todo esto no habría sido posible. Gracias a mi club, a nuestro presidente, Jean-Michel Aulas, gracias por lo que haces por el fútbol femenino”, dijo la jugadora.

También mandó un mensaje a las aspirantes a futbolistas y a las mujeres en general.

“Es muy importante que se haya creado una categoría para las mujeres en el Balón de Oro, por eso quiero acabar con un mensaje a todas las jóvenes: crean en ustedes, no paren nunca”, dijo.

Entre el público, la aplaudían figuras como Luka Modric y el francés Kylian Mbappé, que ganó el premio al mejor jugador menor de 21 años.

Prodigio

Hegerberg nació en Molde, en el centro de Noruega, en 1995. Desde pequeña comenzó a jugar en distintos clubes de fútbol, donde siempre se destacó por su capacidad goleadora.

Por esa razón debutó cuando tenía 15 años en el Kolbotn y, en su segundo año en la principal liga femenina de su país, fue designada como la mejor jugadora joven y una de las máximas goleadoras de su categoría.

Eso le permitió ser convocada para la selección de Noruega de mayores con apenas 18 años y su participación resultó clave para que su equipo llegara en segundo lugar en el Campeonato Europeo de 2013.

En 2014, el Lyon, uno de los clubes más poderosos a nivel femenino en Europa, se hizo con sus servicios y con el club francés ha escalado a niveles récord: ha conseguido seis títulos locales y tres Champions League femeninas.

En 2015, en un hecho histórico, Hegerberg recibió el premio al mejor futbolista de Noruega. Era la primera vez en 20 años que una mujer lo ganaba, después de que en 1995 lo recibiera Hege Riise.

(Tomado de BBC)