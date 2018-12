Putin defiende su limusina rusa: “Es un vehículo muy bueno”

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, habló acerca de la limusina de lujo Aurus, el auto blindado de fabricación rusa con el que se ha desplazado en la cumbre del G20, que tuvo lugar este viernes y sábado en Buenos Aires (Argentina).

Tras la pregunta de un periodista durante la rueda de prensa de clausura de esta reunión de líderes internacionales, Putin dijo que “nunca he conducido esta limusina, sino que he conducido unos coches mucho más pequeños pero se trata de un coche muy bueno y me gusta mucho”.

“Y no solo a mí, sino a nuestros amigos árabes y expresan su deseo de comprarlo”, añadió el mandatario ruso.

Asimismo, agregó que “se trata de un vehículo bien ensamblado y muy cómodo”.

Vladímir Putin estrenó la limusina Aurus el día de su investidura, el pasado 7 de mayo. El vehículo visitó otro país por primera vez cuando el presidente de Rusia viajó a Finlandia dos meses después.

El proyecto Kortezh (“cortejo”, en ruso) arrancó en 2012 y contempla el desarrollo de una familia de vehículos con funciones especiales: una furgoneta, un sedán de clase empresarial y una limusina para las altas personalidades del Estado, así como un todoterreno para sus guardaespaldas.

En video, la limusina Aurus de Putin