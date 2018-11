José Ángel Toirac, Premio Nacional de Artes Plásticas 2018

En la mañana de este miércoles el jurado convocado por el Consejo Nacional de las Artes Plásticas (CNAP) para seleccionar el Premio Nacional de Artes Plásticas 2018, presidido por Eduardo Roca Salazar (Choco), luego del análisis de las nominaciones realizadas por diversas instituciones del sistema de la Cultura, decidió otorgar el reconocimiento José Ángel Toirac, artista de una vasta obra y reconocimientos nacionales e internacionales.

José Ángel Toirac nació en abril de 1966 en la ciudad de Guantánamo.

Estudios

1979-1981 Escuela Elemental de Artes Plásticas 23 y C, en La Habana

1981-1985 Escuela Provincial de Artes Plásticas “San Alejandro”

1985 a 1990 estudió pintura en el Instituto Superior de Arte (ISA).

Colecciones

Obras suyas se encuentran en importantes colecciones como: Museo Nacional de Bellas Artes, Ludwing Forum für Internationale Kunst, Aquisgrán, Alemania., Aachen, Germany, Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas, Islas Canarias, España, Arizona state University Art Museum. Tempe, Arizona, U.S.A, Museum of Rubell Family Collection. Miami, U.S.A, The Rhode Island School of Design Museum. Providence, Rhode Island, U.S.A, Museum of Modern Art (MOMA), New York, U.S.A, Orange County Museum of Art. Newport Beach, CA. U.S.A, Jack S. Blanton Museum of Art. Austin, Texas, U.S.A, Museum of Art of Fort Lauderdale, Florida, U.S.A, Museè des Beux Arts de Montréal, Quebec, Canadá.

Exposiciones Personales y Colectivas

Ha realizado varias exposiciones personales y ha participado en gran cantidad de muestras colectivas tanto en Cuba como fuera del territorio nacional. Ha formado parte

De varios eventos importantes como el Salón de Arte Cubano Contemporáneola Bienal Internacional de Pintura de Cuenca, Ecuador y ferias internacionales como Art Miami, etc.

Premios y distinciones

-1992 Beca de la escuela Agustin Parejo en Málaga, España.

-1996 Beca de la Ludwig Forum für Internationale Kunst, Aquisgrán, Alemania.

-1998 Premio de Curaduría del II Salón de Arte Contempoáneo por exposición Jao Moch.

(Con información de Portal Cubarte)