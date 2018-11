Se disparan las tensiones: Israel bombardea la Franja de Gaza

Un nuevo estallido de violencia sacude este lunes la Franja de Gaza, donde tres palestinos murieron por bombardeos israelíes, en una operación de castigo por el lanzamiento de cohetes contra territorio israelí, que provocaron varios heridos.

Tres palestinos murieron, dos en el norte y uno el sur de la Franja de Gaza, y nueve resultaron heridos por los bombardeos israelíes, según un reporte inicial del ministerio de Salud gazatí.

Entretanto un joven de 19 años está en estado crítico, según los servicios de rescate, tras un disparo procedente del enclave palestino contra un autobús en Israel.

Estas hostilidades tienen lugar tras meses de tensiones que hacen temer una cuarta guerra en 10 años entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas, que controla la Franja de Gaza.

Estos enfrentamientos se producen además al día siguiente de una operación de las fuerzas especiales israelíes, en la que un oficial israelí y siete palestinos fallecieron.

RAW FOOTAGE: The skies of southern Israel RIGHT NOW. Dozens of rockets are being fired from #Gaza at Israeli civilians. pic.twitter.com/Iu6QwzUo8l



El lunes por la tarde, decenas de cohetes fueron lanzados contra Israel, lo que activó los sistemas de alerta e hizo que, en numerosas localidades cercanas a la Franja, los israelíes se precipitaran hacia los refugios.

El ejército israelí indicó que hubo unos 200 disparos procedentes de Gaza, 60 de los cuales fueron interceptados por el sistema de defensa antimisiles.

Tres personas resultaron heridas por el disparo de un cohete en Sderot, una ciudad del sur de Israel cercana a la Franja.

OVER THE LAST HOUR: 80+ rockets fired from #Gaza at innocent Israelis. The Iron Dome intercepted several of them. We are currently striking terror targets in the Gaza Strip. pic.twitter.com/a27pPb6oJe

— Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 12 de noviembre de 2018