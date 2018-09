Cuba denuncia bloqueo de EEUU en foro de islas del Pacífico

El vicecanciller de Cuba Rogelio Sierra condenó hoy en Yaren el bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos impone a la nación caribeña desde hace casi 60 años.

El diplomático denunció el cerco que ha ocasionado daños a Cuba por más de 822 mil millones de dólares en la reunión de los interlocutores del 49 Foro de las Islas del Pacífico que se desarrolla en la República de Nauru, según publicó el propio Sierra en su cuenta en la red social Twitter.

También comentó que la representación cubana fue invitada a compartir sus experiencias con respecto a la cooperación Sur-Sur en una mesa redonda con los líderes de las islas del Pacífico, y lo consideró como una responsabilidad importante.

Detalló que en esa reunión Cuba reafirmó su compromiso con los pequeños Estados insulares del Pacífico, una relación motivada por los sentimientos de hermandad y solidaridad que promovió siempre el líder histórico de la Revolución Fidel Castro, significó.

Sierra conminó, además, a establecer una cooperación internacional justa y abierta, y transferir recursos, tecnologías y conocimientos sin la imposición de condiciones políticas, con el fin de complementar y desarrollar cada uno de los demás esfuerzos domésticos y capacidades.

A propósito del encuentro, el vicecanciller ofreció a los líderes del Pacífico una panorámica de las posibilidades de cooperación con su país en el sector de la salud pública.

En ese sentido manifestó la disposición de la mayor de las Antillas a compartir con esas naciones del Pacífico sus productos biotecnológicos, tales como el HeberprotP, que, resaltó, podrían contribuir al tratamiento de enfermedades altamente prevalentes en esa región.

Informó que la especialista cubana del Centro de Ingeniería, Genética y Biotecnología, Ibis Portuondo, realizó una presentación ante los presentes sobre las potencialidades de la aplicación de ese producto en pacientes diabéticos.

Mediante la aplicación del HeberprotP se evitaría la amputación de los miembros de más de 3302 pacientes en Papúa Nueva Guinea, 442 en las Islas Salomón, 24 en Palau, 14 en Nauru y 54 en las Islas Marshall según registros actualizados, señaló.

En Twitter, Sierra expresó también su satisfacción por la reunión que sostuvo con el ministro de Relaciones Exteriores de Vanuatu, Ralph Regenvanu, donde, afirmó, que coincidieron en la necesidad de seguir desarrollando las relaciones entre las dos naciones.

It was a pleasure to hold a meeting with the Minister of Foreign Affairs of #Vanuatu Ralph Regenvanu @RRegenvanu . We both agreed on the need to continue developing our bilateral relations. #Cuba @ForumSEC #NauruPIF2018 pic.twitter.com/buG8OWdLVz

“it is imperative to establish a fair and open international cooperation, and to transfer resources, technologies and knowledge without the imposition of political conditions, for the purpose of complementing and developing each other’s domestic efforts and capabilities. ” #Nauru pic.twitter.com/fdahdrCyun

— Rogelio Sierra Díaz (@RogelioSierraD) 5 de septiembre de 2018