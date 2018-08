Cienfuegos: Cuando el agua no llega

El acto de trapecismo que protagoniza el sistema de abasto de agua a la ciudad de Cienfuegos parece no encontrar el equilibrio por estos días y la cuerda le luce un tanto más larga, un tanto menos espectacular.

“Mientras no se estabilice la conductora de Paso Bonito, la situación será difícil; no hay seguridad de nada y el pueblo sin agua”, reconoce Félix Hernández Suárez, asesor de la Asamblea Provincial del Poder Popular, quien atiende de cerca la situación con este preciado líquido, a petición de las máximas autoridades de la provincia.

Por todas las vías posibles ha llegado a la Redacción una lluvia pertinaz de reclamos por la falta de agua, personas carentes de este servicio no un día ni dos, sino quince y hasta 30.

“Nos hemos mudado para la casa de amigos o familiares, he alquilado pipas, me voy a lavar para otro lado”, dicen, y se infiere que la vida rutinaria se vuelve un caos.

La conductora de Paso Bonito es de la década de los 70, por lo cual resulta lógico imaginar su deterioro técnico tras casi 50 años de explotación y, como si fuera poco, hoy existen dos fuentes del sistema hidráulico fuera de servicio.

“El sistema de Lagunillas y el de El Túnel, que se abastecen del rebombeo de Manacal han colapsado. El primero tiene una bomba quemada desde hace tres meses, hay que enrollarla y ponerle los sellos. Todavía ni se ha podido sacar del agua, porque se necesita una grúa específica que pueda bajar a ese lugar. Mientras que en Manacal debimos instalar una bomba de menos metraje, pues no había otra, y solo abastece la zona de Guaos. Ello limita la entrada de agua al tanque de distribución y, por tanto, a la ciudad. “En el caso de Paso Bonito hay cuatro bombas, una de ellas es de refuerzo y cuando hay déficit, como es el caso, entramos con esa al sistema para fortalecer la ruta de El Túnel y a la ciudad. Esa también está quemada desde las afectaciones de ‘Alberto’. No se ha podido arreglar (…) El caudal de Paso Bonito se encuentra limitado a dos bombas nada más, porque la tercera es de reserva, aunque entre ellas se alternan”, esclareció a la prensa, Pablo Fuentes Chaviano, delegado de Recursos Hidráulicos en la provincia.

Además de todas estas desdichas, reconocidas y apuntadas en agendas de gobierno durante los últimos quince días, la conductora de Paso Bonito tuvo cinco paradas: dos planificadas y otras tres por fallos eléctricos y roturas. Al dejar de funcionar la planta las 24 horas previstas, aparece la inestabilidad y se acumulan los días sin agua.

“De 860 litros por segundo (l/seg) que se disponía como media para distribuir en la ciudad, solo entran hoy 760, o sea, hay 100 menos, y eso implica un retraso en los servicios”, dijo Orlando López Torres, director de ingeniería de Acueducto y Alcantarillado, quien además, reconoce tener unas 26 válvulas rotas dentro de sus redes, solo una pipa prestando servicio de las nueve con que cuenta el municipio, una “comunidad” de salideros y un cúmulo de ilegalidades en los barrios.

El tema de las pipas es cuestionable, pues aunque Acueducto tenga una en funcionamiento, la provincia, para momentos de catástrofes, tiene registradas unas 60. ¿No son tiempos difíciles?

Hoy la distribución per cápita de agua en Cienfuegos está por encima de la norma, que es de 440 litros por persona al día, según afirman autoridades del sector, al contabilizar unos 730 litros por persona al día, sin embargo, lo cierto es que ese sobreconsumo lo determinan los salideros, el poco ahorro en el sector estatal y en las casas.

“Para este año se sustituirán los primeros 400 metros de tubería en la conductora de Paso Bonito y también se tratará de automatizar el sistema eléctrico”, afirma Hernández Suárez.

¿Cómo es posible tanto desequilibrio en un servicio de alta prioridad? El panorama no puede ser otro que el percibido por el pueblo: falta el agua por días y días, como si este presente no hubiese tenido un pasado sin visión de futuro, que no previó, en efecto, el acto de trapecismo.

