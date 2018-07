Díaz-Canel: Una Constitución que refleje el hoy y el futuro de la Patria

El Presidente de los Consejos de Estado y Ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez, intervino este domingo ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, al concluir dos jornadas de debate del Proyecto de Constitución de la República de Cuba, que será sometido a consulta popular.

“Precisamente en el año que conmemoraremos el 150 aniversario de las luchas por la independencia de Cuba se desarrolla esta histórica sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Además de dictaminar sobre la liquidación del presupuesto del año 2017, este encuentro adquiere significación por dos razones fundamentales: la aprobación de nuestro Proyecto de Constitución de la República y la presentación del nuevo Consejo de Ministros”, aseguró el líder.

El mandatario, ante los diputados cubanos, recordó: “Fidel fue la figura que siempre estuvo presente en la ceremonia en la que me convertí en Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros.

“Raúl alzando mi brazo fue entonces la certeza de que tenemos un guía lúcido e incansable, cuyo apoyo no ha dejado de existir ni un solo día. Soy, por tanto, un presidente afortunado, no solo por el extraordinario pueblo al que le debo servir sino por la excepcionalidad de los que me han antecedido”.