La lluvia no impidió La Gozadera con Gente de Zona y Laura Pausini

El grupo cubano Gente de Zona y la cantante italiana Laura Pausini cumplieron hoy la promesa de dar un concierto en Cuba ante un pueblo que desafió la lluvia constante y coreó sus canciones.

Es un sueño cumplido, afirmó la Pausini, más que emocionada, eufórica; y obsequió al público algunas de las canciones de la década de 1990 cuando su primer álbum en español llegó a esta isla y la convirtió en una de las vocalistas más escuchadas en ese momento.

La soledad y Se fue devinieron himnos románticos de aquella época, al menos en Cuba, y a la Pausini ya no le pueden quedar dudas, miles de personas las cantaron junto a ella y luego bailaron con el tema Nadie ha dicho, que decidió compartir con Gente de Zona.

Antes de abandonar el escenario montado en áreas de la Ciudad Deportiva de esta capital, la cantante italiana quiso comprobar si los cubanos se sabían otro de sus éxitos e interpretó ‘a capela’ Amores extraños, acompañada de un mar de voces extasiadas.

Hasta el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, decidió no perderse este concierto que se dio contra lluvia y relámpagos, mientras muchos pedían a gritos que se cerraran las sombrillas para poder ver mejor al dúo integrado por Alexander Delgado y Randy Malcom.

Los artistas decidieron abrir el concierto con Bailando, la canción de su coterráneo Descemer Bueno que impulsó la carrera del grupo en 2014, luego de que la grabaran junto al cantante español Enrique Iglesias. Además, interpretaron La gozadera y Traidora, dos temas que apuntalaron su popularidad internacional al hacerlos con el estadounidense de origen puertorriqueño Marc Antonhy.

La audiencia bailó al ritmo de Más macarena, Quédate conmigo, 3 a.m., Si no vuelves, Ni tú ni yo, Te duele, El animal y La vida me cambió, esta última entonada en compañía de su autora, la vocalista cubana Diana Fuentes.

También al escenario llegaron los puertorriqueños Zion y Lennox para suplir la ausencia del español Iglesias y del compositor y cantante Bueno en Súbeme la radio, otra victoria internacional de ese cubano.

Quizás el talón de Aquiles de este y cualquier concierto de Gente de Zona sea la cantidad de colaboraciones realizadas y la imposibilidad de reunir a todos esos artistas luego en un mismo sitio, lo cual les obliga a cantar con voces grabadas.

Entre ellas, además de las de los vocalistas ya mencionados se encontraron las de los mexicanos Jesse y Joy, la estadounidense Jennifer López, el venezolano Chyno Miranda, así como los españoles Juan Magán y Los del Río, entre otros.

Sin embargo, el público pareció conformarse y disfrutar a plenitud la concepción del espectáculo iniciado la víspera y concluido cerca de 1:00, hora local, al ritmo de La gozadera, una vez más.