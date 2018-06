Maradona critica fuertemente a Sampaoli en programa “De la Mano del Diez”

Después de la demoledora derrota de Argentina frente a Croacia (0-3), Diego Armando Maradona volvió a la carga contra Sampaoli y también contra la AFA en el programa “De la mano del Diez” de Telesur.

“Siento una rabia que no se puede transmitir y una bronca interior muy grande porque el que vistió esa camiseta no puede ver que sea vapuleada por un equipo croata que no es Alemania, no es Brasil, no es Holanda, no es España”, empezó diciendo el ex seleccionador de la albiceleste.

Para Maradona, la goleada recibida contra Croacia “tiene un culpable: el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino”, Claudio Fabián Tapia. “La AFA está dirigida por gente que no sabe nada de fútbol”, añadió.

Pero también cargó contra Sampaoli, que fue el centro de las críticas del Pelusa: “La gente creía que Sampaoli iba a resolver los problemas de juego con ordenadores, con drones, con 14 ayudantes…”. Y prosiguió: “Argentina no sabe a qué juega, no tiene solución para nada. Tanto en mediocampo, en defensa o en ataque, Argentina no creó una pared, no ganó las espaldas, no tuvo la pelota”.

Eso sí, Maradona eximió de toda culpa a Messi: “Jugó como pudo jugar. Como todos hoy le caen a Leo, yo digo que Leo jugó como tenía que jugar, como pudo jugar. Es difícil resolver los problemas de los compañeros”, concluyó el ex seleccionador argentino.

(Con información de Mundo Deportivo)