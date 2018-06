En fotos, la ceremonia de inauguración del Mundial de Rusia 2018

La ceremonia de inauguración celebrada en el estadio Luzhniki de Moscú ha supuesto el pistoletazo de salida para el Mundial de Rusia 2018. En los prolegómenos del Rusia – Arabia Saudí, el primer partido del evento, el césped del recinto moscovita se ha llenado de luz y espectáculo.

El gran protagonista ha sido el cantante inglés Robbie Williams, que ha interpretado algunos de sus grandes éxitos como Angles, Feel o Let me entertain you. El popular artista ha contado con la colaboración de la soprano Aida Garifullina, que ha aportado la cuota local en el espectáculo. También Ronaldo, el ex delantero brasileño, ha aparecido sobre el césped con un balón y ha jugado con un joven aficionado.

También Vladimir Putin, presidente de Rusia, ha tenido su cuota de protagonismo, dando la bienvenida al Mundial a todos los aficionados y deseando suerte a todos los participantes. El dirigente ha aparecido justo antes que sonarán los himnos nacionales de las dos selecciones. Todo un espectáculo del que han disfrutado todos los aficionados que abarrotan las gradas del estadio Luzhniki y que ha dejado algunas imágenes fantásticas.

(Con información de La Vanguardia)