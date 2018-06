Gobierno de Nicaragua reitera compromiso de paz con la nación

La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, reiteró el compromiso del Gobierno con la paz y el derecho de los ciudadanos, en el marco de los hechos violentos que se han registrado en la nación.

Murillo se solidarizó con los familiares que han perdido a sus seres queridos, en referencia a los dos suboficiales que perdieron la vida durante la mañana de este lunes al ser atacados.

“A todos ellos nuestro abrazo solidario y en el caso de los policías que perdieron la vida, un abrazo solidario a sus familias y el compromiso de nuestro pueblo nicaragüenses, de la familia nicaragüense, a quienes, la policía nacional protege”, expresó la funcionaria nicaragüense.

Este lunes fue atacada una comisaría en la región autónoma de la Costa Caribe Norte, donde fueron asesinados dos agentes policiales y otros resultaron lesionados.

La nación centroamericana se ha visto afectada por una ola de violencia desde hace casi dos meses, por grupos de delincuentes vinculadas a grupos de la oposición que han atacado instituciones estatales con armas de fuego, morteros y bombas molotov, en busca de desestabilizar el país.

“Solidaridad con las familias que ven limitada su movilidad, que no pueden trabajar, que no pueden desplazarse con los niños, niñas, con los jóvenes que no pueden ir todos los días a la escuela, o quienes no pueden llegar a los centros de salud, solidaridad y compromiso”, manifestó la vicepresidenta.

(Tomado de TeleSur)