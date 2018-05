Carlos Tabares expresa su disposición para dirigir Industriales en próxima Serie Nacional

Todavía Industriales no tiene director para el próximo campeonato nacional de bésibol. Carlos Tabares es uno de los candidatos a comandar la nave azul y sobre ese tema conversó con el periodista Aurelio Prieto Alemán.

“Se me han acercado, he tenido varias conversaciones y la disposición está”, comentó el jardinero capitalino. “Fueron muchos años representando a ese equipo y ahora sería un logro para mí que me designaran [como director]”, añadió.

La capital volverá a vivir lo que le gusta a ellos, comentó, “basado en el juego rápido, la disciplina, el respeto hacia el contrario”.

Tabares dijo que si asumía la responsabilidad tampoco diría que va a ser campeón, pero prometió que el equipo jugaría un buen béisbol, para “luchar hasta el final y que las cosas salgan lo mejor posible”.

“Por el camino iré aprendiendo más cosas”, sentenció.