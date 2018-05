Tornado en Cueto deja cinco heridos leves y afectaciones en la vivienda (+ Video)

Sorprendidos quedaron los vecinos del poblado de Ramón 7, a unos pocos kilómetros del municipio de Cueto, en la provincia de Holguín, cuando un rabo de nube o tornado apareció en el vecindario sobre las 6.30 p.m. del sábado cinco de mayo, y con su alta velocidad y en cuestiones de minutos, arrasó con todo lo que encontró a su paso.

Héctor Arnau Araujo, de 75 años de edad, dijo no haber visto nunca nada igual: “Yo estaba dentro de la casa, entonces el hijo mío fue a arreglar la tubería del agua que estaba rota, él y dos compañeros más, y me dice: papi; digo: qué, mijo; me dice: corre, ven a ver, mira qué rabo de nube hay; pero eso era increíble; digo: ven para acá adentro, mijo; dice: no, voy a ver a los animales que los tengo por allá; y se fue a ver los animales.

“En la casa yo tengo una biblia grande, me la puse en la cabeza y empecé a orar, a pedirle al señor, ayúdame mijo, que el único que tiene poder aquí que nos puede ayudar es usted”.

Los primeros auxilios los brindaron los vecinos más cercanos, se personaron Boris Zapata Rodríguez, primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) y el Presidente del Gobierno en el municipio, el delegado del Poder Popular, el delegado del MININT (Ministerio del Interior), y quedó activada a tiempo completo una comisión de trabajo integrada por los Trabajadores Sociales, la Cruz Roja, Salud Pública, Vivienda, la Empresa Constructora del Poder Popular, entre otros organismos.

Un total de seis personas fueron atendidas en el policlínico Jorge Luis Estevanel, de Cueto. Uno con heridas leves, otro con trauma debajo de la rodilla, trauma craneal leve, politraumatizado leve sin fractura, reacción situacional, hipertensos.

Entre los daños materiales se encuentran tres viviendas destruidas totalmente, otras recibieron afectación total y parcial de techo para un total de 25 casas afectadas, que incluye las de la zona de la carretera de Mayarí y de la Curva por donde también se desplazó el fenómeno atmosférico.

A su paso arrancó árboles de raíz como mango, aguacate, coco y se los llevó, así como derrumbó el tendido eléctrico.

De forma ágil se creó un centro de evacuación en la escuela Rubén Vázquez con un médico y una enfermera donde se brindaron las primeras atenciones a todo el que lo requirió, al tiempo en que en el poblado brigadas de trabajadores de la construcción laboraron en dos viviendas, incluso hasta altas horas de la noche y bajo la lluvia.

Hoy las personas se trasladaron a estas primeras casas, para desde el lugar apoyar en las labores del resto de sus viviendas, de conjunto con los constructores.

En el lugar se restableció el fluido eléctrico, se distribuyó agua, comida elaborada, y se repartieron las viviendas por organismos para que ellos también apoyen. Las personas recibirán subsidios para levantar con más facilidad su residencia y los derrumbes totales serán incorporados al plan de viviendas estatales.

(Con información de Radio Angulo)