Respuesta a “Regalo de ‘Para Pensar…’ a niños y jóvenes en sus aniversarios”

Gracias por haberse involucrado en este acertijo que elaboré desde la emoción y el conocimiento. Me siento feliz cuando veo respuestas creativas, que además hacen suposiciones inteligentes.

Una pionerita que cursa el octavo grado tiene tres hermanos varones de los cuales solo uno tiene una edad diferente a la de ella.

¿Es esto posible?

¿Es ese hermano con edad diferente mayor o menor que ella?

R: Es posible. Las variantes que lo originan son más de una. Aunque la más ortodoxa es que hubo un parto múltiple, es decir nacieron ella y dos de sus hermanos. Como no dije que era del mismo matrimonio pudo ocurrir lo que Rosa Fipa explicó con su especial creatividad, también Rene se destacó.

En la segunda pregunta, la respuesta rigurosa es que no se puede afirmar si el hermano con edad diferente es mayor o menor. Pero aplaudo a quienes hicieron conjeturas lógicas y decidieron que era mayor, ya que después de un parto de trillizos hay que tener valor para parir nuevamente. La cosa se complica en el supuesto de que no sean del mismo matrimonio.

Felicitaciones para Rosa Fipa por la originalidad en la respuesta. Por cierto estaba perdida de estos lares, pero por razones más que justificadas.

En dos Comités de Base de una Granja hay un total de 45 militantes. En el Comité #1 las hembras son el doble de los varones; y en el Comité #2 la cantidad de varones triplican a la de hembras.

¿Cuántos militantes hay en cada Comité de Base?

¿Cuántos militantes de la Granja son varones?

R: Hay tres posibles respuestas como bien respondieron Rosa Fipa, aunque dijo que al menos; El 22; Alien que acotó los valores; Maricela; y otros acertijandos. Aunque hayan utilizado el socorrido método del tanteo, factible en ciertas ocasiones.

Mi solución:

CB1+CB2 = 45 H1+V1+H2+V2 = 45

Pero H1=2*V1 y V2=3*H2

Sustituyendo nos quedaría: 2V1+V1+H2+3H2=45 equivalente a

3V1+4H2=45. Se trata de una ecuación líneas con coeficientes naturales primos entre sí. La solución de esta ecuación diofántica viene dada por

V1=V0-4t y H2=H0+3t; donde t es un número entero y V0 y H0 constituyen una solución puntual. Sea (V0;H0)= (3;9)

Si t=0 estamos en presencia de esta solución

V1=3-4t y H2=9+3t

De esta solución se deriva que

V1=3 que implica que H1=6 y H2=9 que implica que V2=27

Entonces CB1=3+6=9 y CB2=9+27=36 y 9+36=45

Los valores posibles de t estarán por los valores admisibles de V1 y H2 de manera que no se exceda la suma de 45 militantes de la Granja.

De V1 sacamos la conclusión de que t debe ser negativa.

Para t=-1 quedaría que V1=7 que implicaría que H1=14; y que H2=6 que implica que V2=18.

Entonces CB1=14+7=21 y CB2=6+18=24 21+24=45

Con 7+18=25 varones en total

Pata t=-2 quedaría que V1=11 que implicaría que H1=22; y que H2=3 que implica que V2=9.

Entonces CB1=22+11=33 y CB2=3+9=12 33+12=45

Con 11+9=20 varones en total

Si t=-3 ocurrirá que H2=0 lo que es absurdo. Por tanto queda demostrado que estas son las tres posibles soluciones.

Espero hayan entendido.

¿Cuándo y dónde se aprobó el lema pioneril Pioneros por el comunismo; seremos como el Che?

R: Según se recoge en ECURED fue en 1968 en un Pleno de la entonces Unión de Pioneros de Cuba, que tenía como lema: “Pioneros. Siempre listos”. Pasando al nuevo y actual: Pioneros por el Comunismo ¡Seremos como el Che!, como muestra del espíritu internacionalista de las más jóvenes generaciones y el deseo expresado por el Comandante en Jefe de que la figura del Guerrillero Heroico fuera ejemplo a seguir por niños y adolescentes.

Recuerdo una reunión nacional de la UJC realizada por aquellos años en el Teatro de la Escuela Ñico López del PCC; en que hubo mucho debate sobre el nuevo Lema, ya que algunos argumentaron que era una aspiración inalcanzable y podía crear frustración en lo niños. Recuerdo que la persona que más lo argumentó fue Félix Sautié, miembro del Buró Nacional que proponía: Pioneros por el Comunismo, nuestro ejemplo es el Che.

Yo no tengo precisada la fecha de aquella reunión, pensaba que era en 1969 o 1970; debo indagar y me alegraría mucho que algún colega de aquellos tiempos o algún historiador pueda dar más luz al respecto.

En 1977 la UPC pasa a ser Organización de Pioneros “José Martí” (OPJM), y se extiende la membresía hasta 9no. grado.

¿En qué Congreso de la UJC Fidel hizo el llamado para integrar el Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech?

R: En el II Congreso de la UJC realizado en abril de 1972, en que Fidel analizó el crecimiento abrupto de estudiantes secundarios y el déficit de profesores, y apeló a la Juventud para realizar un proceso de captación entre los estudiantes secundarios de 10mo grado para que se prepararan como profesores.

Lo planteado por Fidel:

“¿Y cómo vamos a resolver el problema de los profesores de secundaria básica, si este año se inician 40 nuevas escuelas, si en el año 1973 no menos de 120; si cada escuela lleva no menos de 40 profesores; si aumenta el número de alumnos, no solo de escuelas secundarias sino de alumnos? ¿Cómo resolver este problema?

“Es necesario desplegar un movimiento entre los graduados de secundaria básica desde este año. En todo el país hay 20 000 estudiantes de secundaria básica en décimo grado. Hay que desarrollar, a través de las organizaciones estudiantiles y de la Juventud, un movimiento de captación de jóvenes de décimo grado para que marchen a enseñar a las secundarias en el campo, bajo la dirección de profesores con más experiencia, e inscribiéndose en el Instituto Pedagógico. De manera que un graduado de décimo grado podría marchar a una escuela secundaria, a trabajar ya bajo la dirección de profesores de experiencia, y realizar allí sus estudios correspondientes al Pedagógico. Es decir, iniciar un amplio movimiento con esos jóvenes, que combinarían también la enseñanza en la secundaria con el estudio superior en el Pedagógico. De momento no hay otra fórmula que acudir a los alumnos del décimo grado, y reclutar no menos de 2 000 de ellos este año, y reclutar no menos de 5 000 el próximo año. Y así sucesivamente.

“Hay que buscar una solución de emergencia, pero una solución de emergencia que brinda la perspectiva de superar a esos jóvenes, de hacerlos realizar los estudios superiores. Esa es la única fórmula mediante la cual nosotros podemos resolver el problema del déficit de 18 000 profesores que vamos a tener en el año 1976. Hay que resolverlo por esa vía. Y esa es una de las tareas que es necesario que ustedes tomen en sus manos”.