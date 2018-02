Vale-No Vale 11

Cubadebate prosigue su sección Vale-No Vale, para referirse cosas que Valen para mejorar nuestras vidas, desarrollar el país, hacer mejores ciudadanos. Pero también aquellas cosas que No Valen y que merecen ser cambiadas. Esta sección de hoy está alimentada totalmente con los comentarios y los correos electrónicos de nuestros lectores. Frecuentemente haremos este recuento de experiencias que puede ser ampliado con sus comentarios en esta entrada o sus envíos a nuestros correos editor@cubadebate.cu y cubadebate.cu@gmail.com.

VALE La implementación y extensión en el país del uso de tarjetas magnéticas del BPA, BANDEC y BANMET, del comienzo de la banca móvil y la pasarela de pagos.

NO VALE Los pocos cajeros automáticos que existen en los municipios de Cuba, solo los han concentrado en la Capital de todos los cubanos y las cabeceras provinciales, verdaderamente NO VALE.

Alexis Ojitos Díaz

VALE la inversión que se ha hecho para garantizar y preservar el agua de las lluvia caídas

NO VALE que durante varios meses haya un gran salidero en Plaza Habana de Camagüey en el medio de la calle y le hayan hecho la reparación vial encima del salidero donde se ve brotar cada día mas el preciado liquido.

Dr. Olimpio Rodriguez Santos

VALE que existan carretilleros y quioscos para la venta de frutas,viandas y vegetales, sobre todo en los barrios donde no hay agromercados de oferta y demanda, es una opción para quien pueda pagarla.

NO VALE que en las zonas céntricas del ciudad circulen estos carretones que afean y ensucian los lugares. Podrían estacionarse en lugares determinados y exigirse un buen diseño e imagen. Recuerdo haber visto en Santiago de Cuba carretones bien pintados con imágenes de frutas y vegetales que dan un aire pintoresco a la ciudad, también a lo largo de la carretera caneysitos pintorescos para venta de frutas tropicales. A las cosas que son feas hay que cambiarles el color como dice la canción de Teresita Fernandez

Eva

VALE el cambio de imagen que ha realizado CIMEX en sus tiendas.

NO VALE La falta de variedad en los suministros (pollo, perritos, hambergue, etc) y cuando los presentan (por ejemplo la tienda de 230 y 27 en La Coronela, La Lisa) solo oferten el queso gouda completo en las tiendas del barrio y no lo vendan por pedazos, teniendo CIMEX un centro de elaboración y procesamiento. Esto lo llamo falta de gestión.

Mailin

VALE Que en la ESBU Sofiel Riverón López de Los Arabos Matanzas

existe la posibilidad de conectarnos a la red de redes pues el centro

está conectado, pero por problemas de falta de KW en el centro hay que

hacer auto apagones y no podemos conectarnos en los horarios de

nuestra auto preparación, el BPA municipal también le sucede lo mismo,

no pueden poner los aires por la falta de KW, radica al lado de la

ONAT gastadora.

NO VALE Que a solo una cuadra de ese centro radica la ONAT municipal

del municipio y tienen todos los aires acondicionados puestos, aun en

la noche, porque si no gastan los KW que tienen para el próximo mes se

los reducen.

Alberto :

NO VALE Estoy cumpliendo mision en Sudáfrica y en las vacaciones del 2017 fui a recoger una importación de un Tv 48″ marca Samsung. Me llamó la atención como a los almacenes de Aerovaradero del Wajay trasladan las mercancias en una rastra cubierta por una malla, todas encima unas de otras sin tener en cuenta cual es frágil o no, ademas la rastra viene a una velocidad que no es normal dando frenazos y demas. El montacarga que fue a recoger mi mercancia dentro del Almacen, al depositarla lo hizo con la pantalla acostada y con otras cosas de mi propia mercancia encima, violando lo que dice la caja fuera,Frágil y Direccion de colocacion hacia arriba. Estos detalles lo pueden comprobar con solo pararse fuera de los almacenes, Pero bueno, sigo con lo mio. Cuando voy a recoger el Tv, la pantalla estaba rota. Los companeros de la aduana me sugirieron que reclamara y así lo hice. Esto fue el 9 de junio de 2017 con la reclamacion # 606. Han pasado casi 8 meses y aun no tengo respuesta. Tuve que dejar un poder a nombre de mi esposa para los trámites ya que yo regresaria. Quisiera saber cuanto es el limite de espera de una reclamacion de rotura? Escribi el 10 de enero a reclamaciones de Aerovaradero pero nada de respuesta.

Saludos y muy buena la seccion Vale y no Vale , pero por la aceptacion que tiene merece una buena frecuencia.

Javier Quintero Baracaldo

VALE que el país produzca motos eléctricas, pues además de que son menos contaminantes al medio ambiente, resuelven un importante problema de transporte (si no hay perro se montea con gato, diría mi padre).

NO VALE que cuesten 30025 pesos (y 1500 más si es en cimex); que no haya logrado verlas toavía en las tiendas; pero que sí pueda comprarlas en el mercado negro pagando más.

Carlos



VALE que se haga un esfuerzo y se arregle el parque en la esquina de Estrella y Angeles de Centro Habana por Comunales,se ponga alumbrado público por la OBE para instalar un sitio Wifi por Etecsa.

NO VALE que en esa esquina y en el parque se mantenga un Vertedero de Basura y escombro y que las Comunales y las Autoridades del Municipio en la esquina permitan esta situación.

NO VALE La penosa situación en que se encuentran grandes tiendas por departamento, como Ultra, Trasval,La Epoca. Resulta una falta de respeto al consumidor el estado deplorable de esas instalaciones que parecen o son áreas se almacenaje, más que locales de comercio minorista. Me pregunto que hace TRD, CIMEX etc, a que se dedican sus representantes, o es que ellos no visitan las instalaciones que se le subordinan.

Porqué no cerrar las áreas que usan de almacén y sólo dejan las que son para la venta al público. Y las escaleras eléctricas, y los ascensores?, me parece que es irrespetuosa la atención o desatención al público. En fin cada día van más para atrás. Me parece que es tanto lo que pudiera decirse que ni un Noticiero completo para Cuba Dice sería suficiente.

Gladys



NO VALE los salideros que hay en Avenida de Acosta, Lawton, desde 2da hasta 5ta, incluyendo la cascada que baja por 3ra.

NO VALE el río de agua potable que baja por 10 de Octubre desde Lacret, con lo caro que es el bombeo de agua, con lo escasa que está y con los problemas que hay en muchas localidades con ésta. Estos salideros son una sangría a la economía nacional, a lo que se suma lo desmoralizador que puede ser para las personas que tienen que cargar cubos, o depender de pipas.