Renuncia Jacob Zuma “con efecto inmediato” a la presidencia de Sudáfrica

El presidente sudafricano, Jacob Zuma, ha anunciado que dimite de su cargo en su discurso dirigido a la nación. “Renuncio como presidente de la República con efecto inmediato”, ha declarado Zuma este miércoles.

“Aunque no estoy de acuerdo con la decisión del liderazgo de mi organización, siempre he sido un miembro disciplinado del Congreso Nacional Africano (ANC)”, ha explicado el político.

“He servido al pueblo de Sudáfrica lo mejor que he podido. Estoy eternamente agradecido de que hayan confiado en mí con el cargo más importante en la Tierra, pero cuando lo acepté comprendí y me comprometí a someterme a la ley suprema de la Tierra: la Constitución”, ha enfatizado Zuma durante su discurso.

El 13 de febrero, el partido gobernante de Sudáfrica, el ANC, le dio 48 horas a Jacob Zuma para que renunciara a su cargo.

La decisión de instar a Zuma para que renunciara en un plazo acordado o sería destituido fue tomada por el partido la tarde del lunes, después de que quedara claro que los casi cinco días de conversaciones entre el mandatario y el vicepresidente del país, Cyril Ramaphosa, habían fracasado.

Zuma dirigió el ANC desde el 2007 y ha sido presidente de Sudáfrica desde el 2009.

