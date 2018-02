Martha Araújo: “Jamás digo algo con lo que no estoy de acuerdo”

En el mes de marzo el espacio Arte Siete cumple veinte años. Vino al mundo de la mano Luis Castro, como director, y de Migdalia Calvo, como guionista. Ninguno de los dos sigue en el espacio, la que sí está es Martha Silvia Araújo Cristóbal, que se estrenó entonces como presentadora de un programa sobre cine.

La carismática y elegante conductora ha dicho que al principio el público estaba adaptado a la crítica del Dr. Mario Rodriguez Alemán, pero se decidió conformar una revista para la familia. El paso del tiempo ha propiciado algunos cambios:

“Después de tantos años, y con la cantidad de filmes que se han visto, nos preparamos para hacer otro tipo de crítica, siempre de la manera menos agresiva. En ocasiones nos referimos a la fotografía, actuación, dirección de arte, recreación de época, guión y elementos de géneros. El tiempo ha propiciado que me sienta mucho más preparada para hacer una crítica a cualquier material audiovisual”.

Pero, bueno, que hable Martha o Marthica, como le dicen en el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, ICAIC.

– ¿Has pasado algún curso de locución?

-No, ninguno. Soy profesora de Literatura y Español, estuve cinco años dando clases desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde sin parar, lo cual significaba estar frente a ese auditorio complicado pero adorable que eran mis alumnos de preuniversitario, creo que eso me ha ayudado un poquito (risas).

– ¿En que momento realizaste la primera incursión televisiva?

– En marzo de 1998, con Arte Siete.

– ¿Quiénes han sido sus guionistas?

-Durante los primeros 15 años fue Migdalia, actualmente retirada. Después y hasta hoy, Joel del Río y Ruben Padrón. El director fundador del programa fue Luis y estuvo los primeros 15 años. Después asumió Armando Arencibia, quien estuvo cuatro años, y por problemas de enfermedad tuvo que dejarlo. Actualmente lo dirige Jaqueline Sam.

-En el caso de ese programa ¿memorizas el guión? ¿Cómo logras hacerlo tuyo?

– Jamás memorizo un texto. Cuando recibo los guiones, y he de decir que los dos guionistas que tenemos ahora Joel y Rubén son profesionalmente inmejorables, los leo, me apropio de aquellas ideas esenciales que definen su acercamiento crítico a la película que analizaron y las respeto. Si no estoy de acuerdo -jamás digo algo con lo que no esté de acuerdo- las discutimos, le damos la vuelta, siempre contando con los autores eso sí.

Después veo la película y una vez que lo hago, empiezo a buscar más datos que refuercen incluso la información que ellos envían. Es un proceso muy importante porque como el guión no es memorizado, pues he de tener mucha información a mano, se olvida alguna, y ahí tienes otra que te permite relacionar e ilustrar y no quedarte en blanco frente a la cámara. Igual hay que tener muy claro la manera en que se estructuran las ideas y lograr que sean dichas con orden y lógica para el mayor entendimiento y comunicación con el público.

Otra parte del proceso y repito -siempre respetando la idea original de los guionistas- es “limpiar” ese texto de palabras y términos que pueden ser complicados para el público tan heterogéneo que tiene el programa. Es otro elemento que me parece imprescindible para que la comunicación con el televidente “no especialista” funcione.

También cuando se introducen términos cinematográficos que no son de dominio general o especializados, incorporo una pequeña explicación que defina e ilustre lo que acabo de decir. Y es que soy maestra, no lo puedo evitar -sonríe-.

Igual, además de 20 años haciendo el programa, desde 1995 trabajo en el ICAIC, soy especialista del Centro de Información y he aprendido un poquito de cine… Saber de lo que uno habla, aunque no lo haya escrito, es imprescindible.

– En Te invito al cine te encargas de las entrevistas, ¿desde cuándo?

-Es un proyecto del que también soy fundadora. La idea original es de Armando Arencibia y desde que el programa se estaba gestando él contó conmigo para formar parte del programa.

– A veces se trata de especialidades no conocidas del cine ¿con quién te asesoras?

-Llevo mucho tiempo trabajando en el cine, en el ICAIC, he ido a muchos rodajes, he visto cómo se hace el cine en cada uno de sus departamentos. Igual busco información y estudio para no perderme porque hay que trabajar contra el tiempo y hay que enseñarle a las personas al menos el ABC de aquellas especialidades menos conocidas.

Lamentablemente, el segmento de la entrevista solo duró 10 minutos. Por eso muchas veces hacemos dos programas sobre el tema. Igual me he propuesto establecer una especie de conversación con mis invitados y que no se “vea” la estructura de entrevista punto por punto y creo que eso ha funcionado bastante.

La naturaleza de mi trabajo en el Centro de Información, ya sea en la parte que tienen que ver con los artículos que escribo para la enciclopedia online Ecured, para las bases de datos de Cubacine, el portal digital del ICAIC, la preparación para asumir una conferencia de una película o para cualquier presentación pública, una premier, una semana de cine internacional lo que sea, es algo que te obliga a estar muy en contacto con el cine y desde todos los flancos.

– También has trabajado en el noticiero especial del festival de cine. Ese es más rápido e improvisado, ¿te gusta esa forma de hacer TV?

Lo hice, e hice varios años una emisión que se llamaba La revista del Festival y salía por el Canal Educativo 2. La dirigió René Arencibia. Parece que los Arencibias me persiguen… Y sí, me gustaba mucho la manera en que lo hacíamos. Había cierta improvisación, pero siempre sobre una guía muy puntual de qué era lo mejor que había pasado o iba a pasar en el Festival, las recomendaciones al público, etc. Por suerte me ayudaba mucho la posibilidad de ver las películas del Festival, al menos las más importantes, en proyecciones especiales que nos facilitaba la Casa del Festival desde dos meses antes de que empezara el evento.