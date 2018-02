Marco Rubio llama a un golpe de Estado en Venezuela

El senador republicano, Marco Rubio, se manifestó hoy a favor de un golpe de Estado contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en otra de sus ya cotidianos ataques contra la Revolución Bolivariana y sus dirigentes.

“El mundo apoyaría a las fuerzas armadas en #Venezuela si deciden proteger al pueblo y restaurar la democracia removiendo al dictador”, reza uno de los siete mensajes publicados en la cuenta de Twitter del político estadounidense, quien ha sido también unos de los artífices del cambio de políticia hacia Cuba.

Tres de los mensajes incluyen citas atribuidas al prócer de la independencia latinoamericana Simón Bolívar, tales como “siempre es noble conspirar contra la tiranía”.

The Associated Press llamó a la oficina de Rubio para consultarlo por sus declaraciones pero no obtuvo una respuesta inmediata.

Los comentarios de Rubio ocurren justo una semana después de que el secretario de Estado Rex Tillerson, también especulara sobre la posibilidad de que los militares venezolanos impulsen lo que calificó de “transición pacífica” en la nación sudamericana.

“Si eso ocurrirá o no, no lo sé“, dijo Tillerson la semana pasada durante una sesión de preguntas tras pronunciar un discurso sobre América Latina en la sede de Universidad de Texas en la ciudad de Austin.

Todd Robinson, el nuevo encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela, dijo la víspera en Caracas que tiene planes de trabajar por el retorno de la democracia y la recuperación de la economía.

(Con información de AP)