Lázaro Blanco contra Dominicana en semifinal de la Serie del Caribe

Guadalajara.- Los dos peloteros que acompañaron el mentor Carlos Martí a la última conferencia de prensa de la ronda preliminar en esta 60 Serie del Caribe no solo hablaron de la victoria 6-3 sobre los Criollos de Caguas, sino de lo que aún no han cumplido, pues los Alazanes de Granma pretenden llegar hasta la final del evento este jueves 8 de febrero.

El mentor oriental valoró de excelente el partido contra el conjunto boricua por varias razones. “Apenas utilizamos dos lanzadores, a la defensa seguimos muy bien y el bateo despertó después de la derrota contra el cuadro quisqueyano, al cual parece que volveremos a enfrentar en semifinales”, dijo Martí sin tener todavía el oponente del cruce, el cual se confirmó poco más de tres horas más tarde: Águilas Cibaeñas, derrotadas 8-1 por los Tomateros de Culiacán.

Durante el intercambio con colegas acreditados, el director técnico cubano ponderó el pitcheo de relevo registrado por Leandro Martínez ante los Criollos, una de las más poderosas artillerías. “Fue corto (3,2 entradas), pero excelente y demostró que se puede trabajar con inteligencia a este nivel, pues su recta nunca sobrepasó las 90 millas”.

Acerca de la imitación textual del balance de triunfos y reveses (3-1) alcanzados en el 2017, Martí aseguró que si bien repiten la actuación en la fase regular “nosotros vinimos aquí por una final, a la cual no pudimos llegar el pasado año por una derrota 1-0 contra las Águilas de Mexicalli en el cruce”.

Sobre si pudiera pesar la derrota contra los quisqueyanos en la etapa preliminar, Martí argumentó que” sufrimos una derrota normal, porque en este torneo los cinco equipos tiene calidad para ganar. Ayer no pudimos contra un pitcher que estaba muy bien, pero estamos conscientes de que el cruce para la final debe ser un gran partido y vamos por la victoria”, enfatizó.

Tal y como se esperaba, el lanzador Lázaro Blanco fue ratificado para tirar las serpentinas por Cuba mientras Yunieski Maya, quien le había pedido a su mentor no trabajar frente a sus antiguos compañeros de equipo, pero la rotación y su buen desempeño en la final de la liga dominicana lo encaramarán en el box en pos de ir a discutir el título.

Las dos últimas interrogantes dirigidas al director cubano tuvieron como interés la situación actual de Alfredo Despaigne y la influencia de la altura en los jugadores, pues algunos todavía se notan lentos en el corrido de las bases.

“Despaigne abrirá mañana. Me pidió un turno al bate hoy para ir entrando en cajas. Será el designado mañana” aseguró. Respecto a la segunda coincidió en que altura del estadio afecta a todos bateadores, pero desde que empezaron la influencia ha sido fuerte, sobre todo en el área de pitcheo. Llegamos directos hacia la competencia y eso influyó al principio, pero ya hoy no “comentó.

Por su parte, el zurdo Leandro Martínez reconoció en la propia conferencia de prensa que durante el calentamiento no se se había visto ni con buena velocidad. “El profe Carlos me dio la oportunidad de que cerrara el partido y solo me concentré en sacar los primeros out de cada entrada. El objetivo era que aguantara a ver si el equipo podía hacer carrera y llevarse la victoria

En el caso del receptor Frank Camilo, desbordado a la ofensiva ante los Criollos, explicó que aunque no se caracteriza por dar jonrones con frecuencia esos vuelacercas, en ese turno “sali a hacer mi trabajo, pegarle a la bola hacia un hueco donde no hubiera nadie y poder embasarme para acumular corredores en base pues perdíamos 1-0.

“En el segundo contacto, con corredores en posición anotadora, traté de defender de los dos strikes que tenía. Traté de hacer una buena corrección y salió el doble. Así es el beisbol. Un día estás mal, pero otro día tienes las posibilidad de hacer un buen trabajo a la ofensiva y a la defensa”, comentó.

Los pareos de semifinal quedaron finalmente confirmados de la siguiente manera: Puerto Rico-Venezuela a primer turno y Cuba-Dominicana a segunda hora u horario estelar.