Claves para entender la guerra que se nos hace

El libro La guerra que se nos hace, del autor Raúl Capote Fernández, fue presentado en el espacio de reflexión “Trinchera de Ideas” que tiene lugar los últimos miércoles de cada mes en el Memorial de la denuncia.

El Doctor Andrés Zaldívar Diéguez, investigador titular del Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad del Estado presentó la propuesta ante jubilados del Ministerio del Interior y un grupo de jóvenes, a quien va dirigido especialmente el texto según Capote.

De acuerdo con el autor, La guerra que se nos hace es un volumen para proveer a la juventud y a la sociedad cubana en general de herramientas que le permitan comprender los fenómenos de la guerra de símbolos, la guerra mediática y la guerra cultural que se entretejen sobre Cuba.

Capote señaló que su obra es la historia de amor y pasión de quienes defienden la Revolución. Asimismo, resaltó que nuestro proyecto social se enriquece de la contracultura que genera y ahí radica su fuerza.

“Eso es lo que nos ha convertido en el enemigo número uno de Estados Unidos. Por eso es la guerra que se nos hace. Hay que lavar el alma del país para poder derrotarlo. En aras de no cometer errores que nos conducen a la derrota, no podemos permitirnos la ingenuidad. Cuba tiene talento suficiente, que no depende de lo económico, para hacer que adolescentes y jóvenes se interesen por estos temas”, agregó.

Al finalizar, destacó que la escuela debe recuperar su papel en la formación de los estudiantes, aprovechar las nuevas tecnologías y la didáctica de las clases para crear individuos capaces de pensar por sí mismos, que encuentren las respuestas a su proyecto de país en estos tiempos de guerra cultural.