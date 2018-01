Rupert Murdoch reclama a Facebook que pague a la prensa por compartir contenidos en la red social

El empresario Rupert Murdoch, presidente ejecutivo de News Corp, ha sido uno de los primeros en referirse, de cierta manera, a los cambios anunciados por Facebook hace una semana.

Murdoch ha reclamado hoy al propietario de la red social, Mark Zuckerberg, que compense económicamente a los medios “de calidad” que comparten sus artículos en ella, tal y como se hace, según su argumentación, con los contenidos de la televisión por cable.

La petición se ha formulado en un comunicado difundido por su compañía, propietaria entre otros medios de los prestigiosos The Times y The Wall Street Journal. Murdoch sostiene que, al difundir sus contenidos en Facebook, el periodismo profesional está aumentando el valor y la calidad de esa red. Aunque el veterano editor asegura que no duda de las intenciones sinceras de Zuckerberg, sí critica su falta de transparencia y califica las modificaciones que anunció de “inadecuadas” desde el punto de vista comercial, social y periodístico.

Murdoch expresa en voz alta el malestar de muchos grupos editoriales ante la decisión de Facebook de primar en el flujo que ven sus usuarios las publicaciones que generan un mayor número de interacciones sobre las que comparten las marcas, entre ellas los medios de comunicación.

La medida, que previsiblemente reducirá de forma sensible el tráfico que reciben las grandes webs desde la red social, fue presentada por Zuckerberg como un intento de regresar a la época en que esa plataforma servía sobre todo para anudar las relaciones personales.

El dueño de Facebook también justificó el rediseño de su algoritmo en su intención de combatir las noticias falsas o con titulares engañosos, y se comprometió a dificultar la difusión de las páginas que las difunden, lo que indirectamente podría compensar a los medios de comunicación. Sin embargo, el hecho de que el criterio para decidir lo más mostrado dependa en último término de la interacción de los usuarios no garantiza esa visibilidad y hace temer a los medios que sus artículos y vídeos queden relegados frente a otros considerados de menor calidad y más virales.

(Tomado de El Mundo)