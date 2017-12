“Sergio & Serguéi”, una película para reír y pensar

A la tercera vez del intento pude ver Sergio&Serguéi, en el cine Acapulco

porque desde el domingo hasta el martes el proyector del Chaplin tuvo

dificultades. Tuve el placer de compartir opiniones con la actriz Mirta

Ibarra, en las primeras dos veces por el tiempo perdido en medio del

festival de cine, y la tercera reímos casi a la par con este, el tercer

filme de Ernesto Daranas, una comedia en tono de farsa que es un canto al

entendimiento humano.

La coproducción de Mediapro, RTV Comercial, el Instituto Cubano del Arte y la

Industria Cinematográficos (ICAIC), Westend Films y Wing a and Prayer, desde

los primeros planos toma la historia por los cuernos, para remontarnos al

año 199l. Lo hace desde los excelentes diálogos, la puesta en escena hasta

las impecables actuaciones de Tomas Cao (Sergio), Hector Noas (Serguei) y

el resto de actores y actrices, cada uno en su cuerda (Yuliet Cruz, Mario

Guerra, Ana Gloria Buduén, Armando Miguel Gómez, Camila Arteche y Ron

Perlman como Peter, en una actuación especial, entre los 16 intérpretes que

forman el elenco).

El guión lo comparte Ernesto con Marta Daranas Serrano, la Dirección de

Fotografía de Alejandro Menéndez; la de Arte Maykel Martínez y Laia

Colet; el Diseño de Vestuario Yanelys Pérez y Anna Güell; el Maquillaje y

Peluquería Meilyn NG de la Nuez y Natàlia Albert; el supervisor de

postproducción Pedro Suárez, el montaje de Jorge Miguel Quevedo, la

supervisión de efectos digitales Ferrán Piquer y Jorge Céspedes; música

original Micka Luna; el sonido directo Jorge Marín; el diseño de banda

sonora Osmany Olivare; la producción Jaume Roures, Joel Ortega y Ramón

Samada , la ejecutiva de Javier Méndez, Ron Perlman, Gabriel Beristain,

Danilo León y Adriana Moya y Omar Olazabal es el Productor delegado.

Como en sus dos anteriores filmes de ficción (Los dioses rotos y Conducta) el director camina por el filo de la navaja, es su manera de hacer desde que escribía para la radio, porque complejiza la realidad que para él no es gris, negra

o blanca, puede ser rosada o verde.

Viendo a Tomás Cao en ese papel de profesor de marxismo en los años 90,

cuando se cayeron los falsos pilares de una ciencia que hoy conserva plena

vigencia, pero que entonces fue enterrada con la propuesta del “fin de la

historia”, me veo a mi misma discutiendo sobre filosofía desde los

clásicos, no desde los manuales que se desmoraron como el muro de Berlín y

el cambio de color de Moscú.

Supe de esa historia hace un buen tiempo cuando Daranas me pidió que lo

pusiera en contacto con profesores de marxismo de esa época porque él sabe

que gusto nadar en esas aguas. No pude complacerlo y acudió a otras fuentes.

Quizás esa es la razón primigenia de mi interés por Sergio&Serguéi, aunque

con honestidad gusto mucho de la obra de Daranas y ahora me presenta una

comedia con un poco de farsa, con un personaje de los que tantas veces he

tenido que enfrentar (no se puede ser marxista sin polemizar) diseñado como

el personaje de Facundo en Vivir del Cuento, vestido a lo CVP que ve

demonios donde puede haber un ángel, pero de todo hay en la viña del señor.

El final de ese personaje, perdóname Daranas, es bello pero telenovelesco,

lo pudiste poner en una balsa o ya en Miami que de ese tipo de criaturas

(rasga la piel de un extremista…) hay muchas que se derritieron con un

vientecillo.

Creo que más allá de la excelente fotografía, la dirección de arte y de

actores, Sergio&Serguéi tiene un sólido guion: al inicio se oye la voz de

Fidel diciendo que si un día desapareciera la URSS nosotros resistiríamos,

y medio siglo después, al final, la hija de Sergio dice que… no lo voy a

contar porque no vale.

No cuento ningún secreto de la película si cito lo que dijeron el director

y los protagonistas:

Daranas reveló: “Es real que varios radioaficionados cubanos han contactado con diferentes estaciones espaciales y es cierto que a una tripulación soviética

le tocó vivir el tránsito de la URSS a Rusia en el espacio. Pero lo que

cuenta la película es totalmente una ficción construida a partir de esos

referentes… en el caso de Sergio y Serguéi, todo está abordado con una

sonrisa en la que hay mucho de nostalgia y un poco de farsa. Más que

recrearme en la crisis que nos tocó vivir en esos años, lo que me interesaba

era recordar quiénes éramos en aquel momento porque, para bien y para mal,

hemos cambiado bastante desde entonces.”

En el caso de Noas, el cosmonauta dejado allá arriba, dijo “Supe que era el

reto más grande que yo había tenido en mi carrera. Serguéi es un ruso

nativo, tiene la complejidad de un idioma que no domino y también estaba la

representación de la ingravidez, que me obligaba a un proceso de

entrenamiento muy fuerte para poder resistir el trabajo de cuerdas en la

película. La decisión me costó muchos días y muchas noches de desvelo.

Incluso me acuerdo que una noche me acosté pensando: mañana llamo a Daranas y le digo: “Daranas mira, tengo un conflicto con esto, yo no sé si voy a

poder hacer este ruso con todo lo que está exigiendo”. Y me desperté por la

madrugada con una pesadilla, y digo: “¿Qué estás pensando? No, no, no, si él

ha confiado en ti, y tienes la posibilidad de hacer un buen personaje, ¿cómo

tú mismo no vas a confiar en ti?” Y ya esa mañana me levanté con otra

energía, porque si como actor yo toda mi vida he estado buscando retos, este

era el reto más importante en mi carrera.”

Para Tomas “Serguéi contacta a Sergio casi por accidente y enseguida los

dos encuentran puntos afines, cosas que los unen. Serguéi está solo en el

espacio y esa es una soledad que también siente mi personaje. A través de un

micrófono y unos audífonos hablamos de todas las cosas que están sucediendo

en nuestro entorno, tratando de encontrarle alguna explicación a todos esos

cambios que estamos viviendo, hablando de nuestras familias y de nuestros

sueños.”

En tanto Ron Perlman, el norteamericano Peter que ayuda a bajar al ruso, a

costa de que le haga propaganda a la Coca cola, cuando la URSS por múltiples

errores perdió la supremacía espacial, confesó “Yo vine aquí y… ha sido una

de las mejores semanas de mi vida. Siento una increíble atracción hacia esta

cultura. La fuerza de vida, el espíritu cubano, que se manifiesta en todas

las cosas que amo: la música, la comida, la actitud de las personas… Hay

mucha dignidad y joie de vivre y eso me conmueve…Cuba es un lugar mágico y.… tiene alguna de la fuerza vital más vibrante de cualquier lugar en los que

he estado. Enfrentando grandes retos. Así que espero que todas las personas

que amo puedan venir y puedan experimentar lo que yo he experimentado. Este

ha sido un equipo fantástico con quienes trabajar. Hay mucha ligereza en el

set, mucha risa… cualquiera que cumple años es celebrado. Es un lugar

maravillosamente humano.”

Esa fuerza de la que habla es la que hizo a Sergio resistir y seguir

viviendo en esta Isla. Aplausos especiales para Ailín de la Caridad

Rodríguez, esa niña preciosa que todo el tiempo llena la pantalla con unos

ojazos y una picardía increíble. Por ella el padre tiene que dejar de

pensar y buscar la comida que se pondrá en la mesa. ¿no recuerdan los años

noventa?

(Tomado del Portal de la TV)