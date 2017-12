Diputados levantan sesión tras fuertes protestas ante al Congreso argentino

La Cámara de Diputados argentina levantó una sesión especial que había sido convocada para debatir una controvertida reforma previsional que impulsa el presidente, Mauricio Macri, ante una masiva protesta contra la iniciativa que fue desalojada con violencia frente al Parlamento en Buenos Aires.

Al menos un millar de agentes de seguridad reprimieron durante más de tres

horas con carros hidrantes, balas de goma y gases lacrimógenos a

manifestantes de partidos políticos y agrupaciones sociales y sindicales que

lanzaron piedras y palos e intentaron derribar las vallas que blindaron al

Congreso de las protestas.

Una situación similar se vivió en la ciudad de La Plata, la capital de la

provincia de Buenos Aires, a unos 50 kilómetros al sur del Parlamento

argentino, donde policías montados a caballo átambién desalojaron

áviolentamente a militantes sindicales que se oponen a las reformas

económicas de la gobernadora María Eugenia Vidal, una de las principales

aliadas de Macri.

La sesión especial convocada por el oficialismo en el Congreso argentino

estuvo marcada desde el principio por la controversia. En la puerta del

edificio legislativo un grupo de diputados de la oposición debió empujar a

una formación de Gendarmería para que se retirara del lugar y lo dejara

ingresar para participar de la discusión parlamentaria.

Entre los legisladores se encontraba Máximo Kirchner, hijo de la ex

presidenta Cristina Fernández (2007-2015), y el presidente de la bancada de

diputados del Frente para la Victoria (FPV, kirchnerista), Agustín Rossi.

“Nunca hemos visto el nivel de militarización que tiene hoy el Congreso.

Pedimos al Gobierno que levante el cerco militar”, reclamó Rossi.

Inclusive, varios de los legisladores opositores sufrieron heridas y

golpes, según informaron sus colegas a la prensa.

La coalición oficialista de centroderecha Cambiemos, que no cuenta con

mayoría propia en ninguna de las dos cámaras parlamentarias, no consiguió el

quórum para sesionar en los 30 minutos reglamentarios y recién lo habría

logrado minutos después, en una situación poco clara que generó protestas de

la oposición, que denunció que dos legisladores que no habían jurado todavía

en el cargo se sentaron en las bancas para poder sesionar.

El Gobierno de Macri aspiraba aprobar este jueves en la Cámara de

Diputados los proyectos de ley que reforman el sistema previsional, que

afecta a las jubilaciones y las asistencias sociales a un total de 17

millones de personas -más de un tercio de la población-, y el sistema

tributario.

“Si el Gobierno tiene un problema fiscal, que lo resuelva sin meterle la

mano al bolsillo de los jubilados”, instó Rossi, que ácelebró que “se pudo

frenar la ley” y llamó al oficialismo a retirar el proyecto.

Pese a eso, los legisladores de la Coalición de Gobierno Cambiemos abrieron

la posibilidad de volver a presentar la iniciativa la próxima semana.

Organizaciones sociales marcharon el miércoles hasta el Congreso para

protestar en contra de los proyectos oficialistas áen una manifestación

multitudinaria que culminó con violentos incidentes cuando las fuerzas de

seguridad evitaron un acampe con tiendas de campaña frente al Parlamento.

Las medidas de seguridad se endurecieron hoy ácon decenas de carros de la

policía y otras fuerzas de seguridad alrededor del Parlamento, separado por

una hilera de vallas que no permitieron el acceso de los manifestantes de

sindicatos, agrup aciones políticas y sociales que volvieron a marchar hasta

el lugar.

Por momentos se vieron a los agentes de seguridad trepar a la carrera

montañas de residuos y disparar balas de goma y gases lacrimógenos por sobre

las vallas. Otros policías, en tanto, circulaban en moto por sobre la plaza

situada frente al Congreso ámientras disparaban con sus armas a quienes

protestaban.

El diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño aseguró que la policía

también efectuaba disparos desde la terraza de un edificio legislativo

situado frente al Congreso.

Del otro lado de las vallas, los manifestantes retrocedían y avanzaban pese

a la represión escudándose detrás áde contenedores para residuos, algunos de

ellos prendidos fuego.

Las escenas hicieron recordar a los argentinos al estallido social que en

diciembre de 2001 provocó la renuncia del entonces presidente Fernando de la

Rúa en medio de una grave crisis económica que dejó a la mitad de la

población sumida en la pobreza.



(Con información de DPA)