Jay-Z, Bruno Mars y Kendrick Lamar encabezan listas de nominaciones para los Grammy

Jay-Z, Bruno Mars y Kendrick Lamar lideran las nominaciones para la sexagésima edición de los Premios Grammy, cuya ceremonia tendrá lugar en el Madison Square Garden de Nueva York el próximo 28 de enero de 2018.

Jay-Z acumula ocho nominaciones, incluyendo las categorías más importantes Álbum del Año (por 4:44), Grabación del Año (por The Story of O.J.) y Canción del Año (4:44).

Por su parte, Bruno Mars, con seis nominaciones, aspira a las mismas tres categorías principales con su disco 24K Magic y las canciones 24K Magic y That’s what I like, respectivamente.

Mientras que Kendrick Lamar tiene siete nominaciones, incluyendo Álbum del Año por Damn y Grabación del Año por Humble.

Junto a Jay-Z, Bruno Mars y Kendrick Lamar, para el Álbum del Año aspiran Lorde con Melodrama y Childish Gambino con Awaken my love!

En la categoría de Grabación del Año están nominados junto al triunvirato ya mencionado, de nuevo Childish Gambino por Redbone, así como Luis Fonsi y Daddy Yankee por su versión de Despatico con Justin Bieber.

Despacito es la única composición que además de aspirar a Grabación del Año también opta a Canción del Año, compitiendo en este apartado con Jay-Z (4:44), Bruno Mars (That’s what I Lie), Julia Michaels (Issues) y Logic (1-800-273-8255).

Julia Michaels también está presente como aspirante a Mejor Nuevo Artista, compartiendo opcines con Alessia Cara, Khalid, SZA y Lil Uzi Vert. Además, tanto Khalid como SZA tienen un total de cinco nominaciones, igual que Childish Gambino.

En la categoría de Mejor Álbum Rock aparecen Queens of the Stone Age (Villains), Metallica (Hardwired… to self-destruct), The War on Drugs (A deeper understanding), Mastodon (Emperor of Sand) y Nothing More (The Stories we tell ourselves).

La categoría de Mejor Interpretación Pop Solista están nominados Ed Sheeran (por Shape of you), Kelly Clarkson (Love so soft), Kesha (Praying), Lady Gaga (Million reasons) y Pink (What about us).

Por su parte, en la Mejor Interpretación Pop de un Grupo o Dúo compiten The Chainsmokers y Coldplay (con Something just like this), Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber (Despacito), Imagine Dragons (Thunder), Portugal The Man (Feel it still) y Zedd y Alessia Cara (Stay).

En lo que se refiere a Mejor Álbum de Música Alternativa, aparecen LCD Soundsystem (American dream), Gorillaz (Humanz), Arcade Fire (Everything now), The National (Sleep well beast) y Father John Misty (Pure comedy).

En el apartado de Mejor Interpretación Rock están nominados los fallecidos Leonard Cohen (You want it darker) y Chris Cornell (The promise), junto a Foo Fighters (Run), Kaleo (No good) y Nothing More (Go to war).

(Con información de Europa Press)