Trump continúa controversia sobre Liga Nacional de Fútbol americano

El presidente estadounidense, Donald Trump, continuó este miércoles su controversia sobre la Liga Nacional de Fútbol americano (NFL) al referirse en Twitter a su diálogo con el dueño de un equipo que decidió arrodillarse antes del himno nacional.

“Hablé ayer con Jerry Jones, de los Vaqueros de Dallas. Jerry es un ganador que sabe cómo hacer las cosas. ¡Los jugadores estarán de pie por el país!”, escribió el mandatario.

Jones, quien donó un millón de dólares al comité inaugural de Trump, se unió a su equipo el lunes por la noche para arrodillarse en el campo de juego, pero en lugar de hacerlo durante el himno nacional, realizaron la protesta antes de que este comenzara.

El dueño de los Vaqueros había criticado a los jugadores que no se levantan cuando se escucha en el estadio La bandera tachonada de estrellas, y se enorgullecía de que nadie de su conjunto hubiera adoptado esa postura.

La acción de hincar la rodilla en el suelo durante el himno comenzó en el verano de 2016 cuando el entonces mariscal de campo del San Francisco 49ers, Colin Kaepernick, dijo en un juego de pretemporada que no se pondría de pie para mostrar orgullo por la bandera de un país que oprime a las personas de color.

El atleta repitió su acción de protesta en la temporada regular, y varios futbolistas de diferentes equipos continuaron ese acto de rechazo a la injusticia racial y la discriminación.

Antes del pasado fin de semana, la mayor cantidad de jugadores en unirse a esa forma de manifestación se había registrado el 22 de agosto último, cuando 12 miembros de Browns de Cleveland se arrodillaron en un partido de pretemporada contra los Gigantes de New York.

Pero el domingo fueron más de 200 los futbolistas que decidieron no ponerse de pie al sonar La bandera tachonada de estrellas, en un acto que más allá de protesta contra la injusticia racial fue un desafío a Trump y sus ataques contra la NFL.

Dos días antes, el mandatario había dicho que los dueños de los equipos deberían despedir a los integrantes que se arrodillen durante el himno nacional y llamó a los fanáticos a abandonar el estadio si sucedía este tipo de hechos.

La controversia aumentó durante el fin de semana con más de una decena de tuits del mandatario en los que repitió que deberían prohibirse en la NFL tales acciones, llamó aburrido a este deporte, y sostuvo que pierde público y audiencia.

En medio de su constante referencia al tema, Trump recibió fuertes críticas por ignorar por demasiado tiempo asuntos más urgentes como la grave situación que se vive en Puerto Rico tras el paso del huracán María.

Pero la cuestión del fútbol americano sigue presente en su cuenta de Twitter, en la cual anoche compartió un video en el que se ve a la leyenda del atletismo Usain Bolt (Jamaica) interrumpir una entrevista para mostrar respeto por el himno norteamericano.

Prior to the National Anthem, the @DallasCowboys and @AZCardinals shared a moment of unity on the field. pic.twitter.com/RSWQwHTyeD

— NFL (@NFL) 26 de septiembre de 2017