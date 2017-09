Biden critica posiciones de Trump respecto a racistas y xenófobos

El exvicepresidente norteamericano, Joe Biden, criticó al actual mandatario, Donald Trump, por el comportamiento que sostiene frente a los actos de supremacistas blancos y otros grupos racistas del país.

No hay lugar en Estados Unidos para los grupos de odio, es momento para que la nación así lo declare aunque su presidente no pueda hacerlo con ‘claridad, consistencia y visión’, dijo citado por The Hill.

Biden también recordó cómo líderes de todo el mundo se preocuparon por las manifestaciones racistas ocurridas en Charlottesville, Virginia, a principios de este año.

Trump se enfrentó a una reacción violenta cuando culpó a ambos bandos por la mortal violencia de aquellos sucesos, aseveró.

No vamos a permitir que hechos como ese sean vistos como algo común en este país porque todos sabemos que representa a la minoría, apuntó el exvicepresidente.

A los neonazis, los del Ku Klux Klan y los supremacistas blancos no se les puede permitir marchar en la calle principal de la vida americana, recalcó.

La víspera, la excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton también cuestionó la postura de Trump frente a este fenómeno, pues considera que apela a los supremacistas blancos desde la campaña presidencial y ahora como jefe de Gobierno.

El mandatario norteamericano ha sido criticado con fuerza por la ambigüedad de sus declaraciones sobre los incidentes violentos en Charlottesville, Virginia, provocados por una manifestación de supremacía blanca.

(Con información de PL)