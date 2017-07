Tendencia en la Red: Día Mundial del Emoji (+Video)

La gramática digital se ha reconfigurado en los últimos años a partir de la aparición de los llamados “emojis”. Los usuarios encuentran en estas pequeñas caritas o símobolos síntesis de expresiones y sentimientos.

Hoy, la comunidad online celebra el Día Mundial del Emoji, una fecha que busca festejar el uso de estas simpáticas ilustraciones utilizada por millones de personas en todo el mundo en servicios de chat, redes sociales y diversas plataformas digitales.

La elección del #WorldEmojiDay, que se celebra desde 2014, está basada en la ilustración adoptada en 2002 por Apple para representar el calendario en la Mac, y que luego se extendió al resto de los servicios de otras compañías, como Google y Microsoft.

La celebración, que tiene su propio sitio web, también se hizo notar en el mundo real de la mano del Empire State, que utilizará el característico tono amarillo de los emoji en la iluminación de la emblemática torre neoyorkina.

🙌 NEW YORK: the @EmpireStateBldg will be lit “emoji yellow” in honour of #WorldEmojiDay on Monday July 17, 2017 🗽 🌆 😍 pic.twitter.com/jAmK05U4lk

— World Emoji Day (@WorldEmojiDay) 15 de julio de 2017