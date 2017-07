La jugada política del plebiscito opositor en Venezuela

La oposición venezolana planea celebrar un plebiscito este 16 de julio, consulta que, según la legislación venezolana, no tendría carácter vinculante al no contar con el aval del Consejo Nacional Electoral.

El plebiscito convocado por la oposición venezolana para este domingo 16 de julio es “una jugada política para avalar un plan criminal que tratará de cortar el mandato del presidente Nicolás Maduro e instalar un gobierno de transición”, asegura Arlenín Aguillón, especialista en análisis del discurso.

El analista venezolano considera que la mirada debe fijarse en el día después de ese plebiscito. “No hay que centrarse en la consulta de este domingo, pues lo crucial es lo que ocurrirá a partir de ese día”, recalca.

Detrás de los partidos políticos antichavistas, agrega Arlenín, “inciden otros factores políticos como los organismos multilaterales, los ‘think tank’, las ONGs, en fin, la arquitectura mundial conservadora”.

Según explica el abogado y ex fiscal general de Venezuela, Isaías Rodríguez en una entrevista al canal AlbaTv, al no contar con el aval del Poder Electoral resulta casi imposible poder auditar los resultados y tampoco se sabe el origen del padrón de electores o si podrán impedir el voto múltiple de una sola persona:

“Su falsedad, su ausencia de control sobre los resultados y sobre quienes deben sufragar, es una de las características más visibles de esta maniobra. [El plebiscito] no tiene data, ni organismo confiable que lo vigile, ni nadie a quien rendir cuentas. Han declarado cínicamente que quemarán las actas y los documentos una vez concluida la actividad. Esto quiere decir que no son confiables. Ni antes ni después reflejarán credibilidad alguna. No es un acto responsable ni siquiera para quienes confían en el liderazgo de la MUD”.