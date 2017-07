Medios norteamericanos piden negociar con Google y Facebook sobre difusión de noticias

Dijo que ambas compañías se llevan más de 70 por ciento de los 73 mil millones de dólares que se gastan anualmente en publicidad en la web. Pero esos dos gigantes digitales no emplean reporteros. No hurgan en los archivos públicos para descubrir corrupción, ni envían corresponsales a zonas de guerra ni cubren el juego de anoche , escribió.

Facebook y Google se combinan para representar 60 por ciento del mercado de publicidad digital en línea este año, según el despacho de investigación eMarketer.

El grupo, antes llamado Newspaper Association of America, incluye periódicos de gran talla como The New York Times y The Wall Street Journal, así como cientos de grupos de medios más pequeños y organizaciones regionales de noticias.

Ayuda a los editores

La asociación busca el permiso del Congreso para obtener el derecho a negociar de manera conjunta con ambas empresas, aunque no será fácil obtener una exención antimonopolio del gobierno para negociar de manera conjunta. Sin embargo, el director ejecutivo de la alianza, David Chavern, dijo en entrevista a que es mejor intentar a no hacer nada.

Los medios de comunicación buscan una mayor protección para la propiedad intelectual, respaldo para los modelos de suscripción y una mayor porción del mercado de publicidad en línea.

Sobre este reclamo, Facebook y Google respondieron que han buscado ayudar a los grupos de medios haciéndoles algunas concesiones. Estamos comprometidos en ayudar al periodismo de calidad a desarrollarse en Facebook. Hemos avanzado en nuestro trabajo con los medios y hay mucho por hacer , dijo el director de alianzas informativas de Facebook, Campbell Brown.

Por su parte, Google dijo en un comunicado que busca ayudar a los editores a triunfar en su transición hacia lo digital , incluso, en años recientes, ha creado varios productos especializados y tecnologías específicas para ayudar a los periódicos, añadió.

De acuerdo con el portal PuroMarkenting, en 2016 el mercado de la publicidad en línea en Estados Unidos creció en 12 mil millones de dólares y las dos empresas de Internet se llevaron el 77 por ciento de ese monto. Así, por cada dólar invertido, Google se llevó 40 centavos, Facebook 37 y el resto de los jugadores se debieron repartir 23.