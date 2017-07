Maradona: “América Latina está agobiada por la derecha” (+ Videos)

Diego Armando Maradona, una leyenda del fútbol mundial, arribó a Moscú, desde donde volará a la ciudad de San Petersburgo para ver el final de la Copa Confederaciones 2017 ¿Qué piensa el astro argentino sobre Rusia y el presidente Putin? ¿Qué opina sobre el panorama internacional, sobre todo en la región latinoamericana y en EE.UU.?

La llegada de Diego Maradona a Rusia ha causado gran revuelo entre sus seguidores y los aficionados al fútbol en general. El mítico exfutbolista ha asegurado que le “provoca orgullo y cariño”, porque la gente aquí se acuerda de él.

América Latina

Maradona se refirió a varios aspectos actuales del panorama internacional, sobre todo en América Latina. La estrella argentina aseveró que los países del continente se encuentran “agobiados por la derecha, y la derecha quiere decir Estados Unidos”.

Maradona recordó también que “Chávez quiso hacer un cambio grande“ y que con él había líderes fuertes como Néstor Kirchner, Evo Morales y Rafael Correa. No obstante, “parece que la derecha es más fuerte, tiene más dinero y compra mucho más a todo el mundo”, aseguró.

Además, el argentino aseveró que con presidentes como Chávez y Kirchner la gente comía, mientras que “hoy en Argentina hay gente que no come”.

Estados Unidos

Asimismo, Maradona comentó la política del actual presidente de EE.UU., Donald Trump, a quien calificó “como un cómic, un dibujo animado”.

“No creo que EE.UU. domine el mundo. No son el sheriff del condado”, subrayó el astro.

“Dejaría mi vida porque me claven la bandera argentina en el medio del Obelisco y no que me claven una bandera yanqui en mi país. Eso para mí sería doloroso”, apuntó Maradona, y agregó que lo mismo diría por Venezuela, Bolivia y otros países latinoamericanos.

Rusia

Cabe destacar que una de las razones por las que Maradona llegó a Moscú es para reunirse con el presidente ruso Vladímir Putin. El tema a tratar es el Mundial de 2018 que se celebrará en Rusia. Sin embargo, el exfutbolista no ha precisado los detalles de la futura reunión con el mandatario.

Refiriéndose al líder ruso, el astro futbolístico destacó que Putin, “después de Chávez y Fidel, es junto con Evo [Morales] y [Rafael] Correa, un político de las grandes ligas”, y agregó: “Él es un líder que puede darnos tranquilidad a muchos en el mundo”.

Fútbol

Maradona también habló de la selección argentina, que ha cambiado de técnico varias veces últimamente y calificó al actual entrenador del equipo, Jorge Sampaoli, de un “traidor”, porque ―según su criterio― este estuvo buscando su puesto antes de que se fuera el director técnico anterior. Sin embargo, deseó que “le vaya lo mejor del mundo, porque [en la selección] hay jugadores que son grandísimas personas”.

