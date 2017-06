Los 10 retos pendientes del cumpleañero Messi

Leo Messi cumple hoy sábado 30 años. Una edad que marca la madurez de un deportista y que presagia también la inevitable decadencia. Incluso la del mejor futbolista de la historia. Empeñado en derribar todas las certezas conocidas hasta la fecha, el ’10’ afronta la treintena con un puñado de retos en el horizonte

Más títulos, más títulos

El 16 de octubre de 2004 saltó al césped de Montjuic con apenas con 17 años, tres meses y 22 días. Desde aquel debut, el Barcelona ha conquistado 30 títulos, justo el doble que el Real Madrid. Entre ellos destacan ocho Ligas, cinco Copas y cuatro Champions. Sólo bajo los auspicios de su astro, los azulgrana podrán sostener este ritmo ante el poderoso soberano de Europa.

El liderazgo de un nuevo proyecto

La llegada al Camp Nou de Ernesto Valverde aún sigue envuelta en la habitual bruma veraniega. El técnico vasco, como antes Frank Rijkaard, Pep Guardiola, Tito Vilanova, Gerardo Martino o Luis Enrique, tendrá el raro privilegio y la imperiosa responsabilidad de edificar un proyecto en torno al genio. El 14 de julio, fecha del fin de las vacaciones, supone un nuevo comienzo para todos.

El orden en las cuentas

Ayer viernes, sin ir más lejos, la Fiscalía admitió lo que ya se daba por supuesto. Messi deberá pagar 504.000 euros de multa para no cumplir los 21 meses de cárcel a los que había sido condenado por fraude fiscal. Con la cooperación necesaria de su padre, Jorge Horacio, defraudó a Hacienda 4,1 millones en los ejercicios de 2007, 2008 y 2009 al no tributar en España el dinero ingresado por la explotación de sus derechos de imagen. Leo no puede permitirse más escándalos así.

La pelea por el Balón de Oro

Cristiano Ronaldo se presenta como favorito para alzar en enero su quinto Balón de Oro en Zúrich. Una marca con la que igualaría un registro que se antojaba inalcanzable. La amenaza debe servir como acicate para Leo, cuya hoja de servicios también se adorna con un FIFA World Player, cuatro Botas de Oro, un Balón de Oro en el Mundial 2014 y cuatro trofeos Pichichi.

Concretar su renovación

El actual contrato con el Barça, rubricado en 2014, expira en junio de 2018. Por ello, desde hace meses, la directiva de Josep Maria Bartomeu trabaja en una prolongación que podría concretarse en las próximas semanas. Según las primeras filtraciones, Leo firmaría hasta 2021, igual que Luis Suárez y Neymar. Seguiría como el mejor pagado de la plantilla, con más de 35 millones anuales de ficha, y su cláusula de rescisión alcanzaría los 400 millones.

El Mundial de Rusia

Cuatro finales mayores con Argentina y pleno de fracasos. Dos de ellas en la tanda de penaltis (Copa América 2015 y 2016) y la aún más dolorosa en Maracaná, con aquel gol de Mario Götze en el minuto 113. El oro olímpico en Pekín 2008 queda muy lejos y a la vuelta de la esquina asoma el Mundial de Rusia. Aún habrá que remar en las tres jornadas clasificatorias, ahora con Jorge Sampaoli en el banquillo. El quinto puesto actual desembocaría en una inquietante repesca ante Nueva Zelanda.

Las rotaciones y el espejo

La pasada campaña, de forma casi calcada a todas las anteriores, Leo sólo se perdió cuatro jornadas de Liga. Dos ausencias se debieron a una lesión muscular, otra a una gripe y la última a la acumulación de amarillas. En Champions apenas se ausentó ante el Gladbach por otro pequeño problema físico. Y en Copa únicamente le liberaron de la eliminatoria ante el Hércules. Estos datos contrastan con las rotaciones seguidas por Cristiano, cuyo esplendor afloró en el tramo decisivo. La lección de su némesis debe servir para orientar los pasos propios.

El récord de Müller

En 583 partidos oficiales con el Barcelona, el ’10’ ha anotado 507 goles (0,87 de promedio). Uno cada 100 minutos, nada menos. A la vuelta de la esquina queda el registro de Gerd Müller, que gritó 525 con el Bayern para convertirse en el máximo artillero de las cinco grandes ligas europeas con un mismo club. Parece que no habrá que aguardar a 2018 para esta conmemoración.

La tranquilidad en casa

El próximo viernes, su Rosario natal albergará la ceremonia nupcial con Antonella Roccuzzo, la novia de siempre, la madre de sus hijos, Thiago y Mateo. Pese al hermetismo de los preparativos, todo apunta a una fiesta de carácter íntimo, con familiares, amigos y gente de fútbol. La buena gestión de su vida privada parece también un eje esencial para el futuro.

A por los 1.000 partidos

En la reciente final de Copa ante el Alavés, Leo cumplió 700 partidos oficiales y su balance no admite parangón: 485 victorias (69%), 88 derrotas (13%), 565 goles (0,8 por partido) y 232 asistencias. Aún debería extender su carrera otras seis temporadas para alcanzar la homérica cifra de los 1.000 compromisos en la máxima elite. Sin embargo, nadie puede aventurar de que se trate de una utopía.

(Tomado de El Mundo)