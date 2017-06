Bruno Rodríguez ofrece conferencia de prensa: Cuba no realizará concesiones (+ Video)

Cuba mantiene la voluntad de continuar el diálogo respetuoso y la cooperación en temas de interés mutuo con Estados Unidos, y de negociar los asuntos bilaterales pendientes, reiteró hoy en Viena el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez.

En conferencia de prensa desde Austria, el titular reafirmó que tal diálogo debe transcurrir sobre la base de la igualdad, la reciprocidad y el absoluto respeto a nuestra soberanía e independencia.

“Cómo se demostró con los avances alcanzados en los dos últimos años, Cuba y Estados Unidos pueden cooperar y convivir civilizadamente, respetando las profundas diferencias entre sus gobiernos y promoviendo todo aquello que beneficie a ambas naciones y pueblos”, sostuvo.

El canciller advirtió que “Cuba no realizará concesiones inherentes a su soberanía e independencia, no negociará sus principios ni aceptará condicionamientos, como no lo ha hecho nunca a lo largo de la historia de la Revolución”.

Los cambios que sean necesarios en Cuba los decidirá soberanamente el pueblo cubano, como siempre lo ha hecho. No pediremos a nadie opinión ni permiso, recalcó.

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, rechazó las nuevas medidas tomadas por el gobierno de Estados Unidos bajo el mando del presidente Donald Trump, quien en días pasados anunció el fortalecimiento del bloqueo contra la isla.

“El presidente Trump nuevamente mal asesorado, que había perdido el voto en los condados de mayor residencia de cubanos, toma decisiones que favorecen intereses mezquinos y a un puñado de políticos”, enfatizó Rodríguez.

El diplomático expresó que innumerables voces dentro y fuera de Estados Unidos expresan su rotundo rechazo a los cambios anunciados por Trump.

El canciller expresó que Obama, reconocía la independencia y soberanía del pueblo cubano, así como también al gobierno cubano como un interlocutor legítimo e igual y la importancia de unas relaciones civilizadas destinadas al beneficio de ambos pueblos, además de reconocer la política fracasada del bloqueo que no había cumplido sus objetivos y que debía ser eliminada.

Rodríguez, señalo que estas medidas de la administración Trump fueron anunciadas en un grotesco espectáculo salido de la guerra fría ante un reducido auditorio compuesto por viejos esbirros y ladrones de la dictadura de batista, mercenarios de la brigada de playa Girón, terrorista politiqueros y vividores.

Al mismo tiempo indicó que el presidente Trump saludó de nombre a algunos de ellos, y se rodeó de otros al momento de la firma, o los tuvo a su lado, entre ellos a un terrorista detenido en california en 1995 con un arsenal de armas para realizar actos violentos, por lo que hizo un llamado al gobierno estadounidense a desmentir si estaba o no rodeado de los terroristas que mencionó.

La comparecencia ante la prensa del Ministro de Exteriores de Cuba se transmitió en directo por medios televisivos y radiales cubanos. Asimismo, a través de Internet, se podrá ver por streaming desde el canal de Youtube de CubaMinrex y por la página de Facebook de Cubadebate.

Vía Youtube, la conferencia del Canciller