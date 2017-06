Muere el torero español de 36 años, Iván Fandiño, tras recibir una cornada

El torero español de 36 años, Iván Fandiño, murió este sábado tras recibir en el costado derecho una cornada de un toro en la plaza francesa de Aire Sur L’Adour. El percance mortal se produjo en el tercer toro de la tarde en un quite a Juan del Álamo. Fandiño perdió el equilibrio al tropezar con el capote y, cayó al suelo, donde el astado empitonó mortalmente al torero en el pulmón derecho.

Cuando era llevado en volandas hacia la enfermería, Fandiño reconoció la gravedad de la herida. “Que se den prisa en llevarme al hospital porque me estoy muriendo”, dijo al matador francés Thomas Dufau compañero esta tarde junto a Juan del Álamo, según recoge el diario francés Sud-Oest. Serían sus últimas palabras.

Juan del Alamo, compañero de cartel, manifestó su tristeza en los micrófonos de Movistar Toros: “No nos lo creemos. Se quejaba de la cornada pero nadie esperaba que pudiera tener este desenlace. Estamos todos de piedra. No entiendo como ha podido pasar eso. Fue en un quite en el toro que me correspondía. Ha caído en la cara del toro, una auténtica tragedia. Es muy fuerte”.

Debido a la gravedad de las heridas, Fandiño fue trasladado desde la enfermería de la plaza de toros hasta el hospital de Mont de Marsan, donde ingresó cadáver. En la ambulancia, el matador sufrió un segundo paro cardíaco que no pudo superar.

El diestro de Orduña (Vizcaya) había cortado una oreja en su primer toro de la tarde, en la que compartía cartel con los citados Juan del Álamo y Thomas Dufau, en la primera tarde de la feria de Aire Sur L’Adour, una localidad al suroeste de Francia.

Ivan Fandiño, fallecido este sábado a los 36 años, tomó la alternativa el 12 de agosto de 2005 en la Plaza de Toros de Bilbao. El verano pasado, el torero Víctor Barrio también perdió la vida tras recibir una cornada en el tórax en Teruel.

(Tomado de Marca)