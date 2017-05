Brasileños salen a las calles: “Elecciones directas ya”

Al grito de elecciones directas ya, miles se manifestaron en una decena de ciudades de Brasil para exigir la renuncia del presidente Michel Temer, quien logró atenuar la presión en su contra luego de que su socio estratégico, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), canceló una reunión en la que definiría si mantendría su apoyo al gobernante, tras conocerse que recibió sobornos por millón y medio de dólares.

De acuerdo con el portal de noticias Brasil de Fato, Sao Paulo, Río de Janeiro, Natal, Belo Horizonte, Belém, Gonaia, Petrolina, Recife, Curitiba y Cuiabá fueron escenario de movilizaciones en las que se acusó una vez más al gobierno de Temer de golpista por la destitución, el año pasado, de la mandataria de izquierda, Dilma Rousseff.

Las organizaciones de izquierda Frente Brasil Popular y Pueblo sin Miedo, que convocaron a las movilizaciones, señalaron que una gran protesta nacional llamada Ocupa Brasilia se celebrará este miércoles.

La consigna elecciones directas ya, fue la más repetida durante la Vuelta Cultural, un acto musical que se realiza en Sao Paulo con recitales por toda la ciudad.

Varios cantantes gritaron la consigna y fueron aplaudidos por los asistentes, que llevaban carteles con el lema.

Roger Waters, ex cantante de Pink Floyd y reconocido por su activismo político, publicó en su cuenta de Facebook una fotografía con el rostro de Temer y la pregunta: Brasil, ¿Es esta la vida que ustedes quieren?, en referencia a su nuevo álbum, que lleva por título esa pregunta.

Al estrecharse el cerco en torno a Temer, la Orden de Abogados de Brasil (OAB), institución reconocida en el país por su compromiso democrático, anunció la noche del sábado que ingresará al Congreso con un pedido de impeachment (juicio de destitución) contra el actual mandatario.

Luego del escándalo que estalló tras la divulgación del testimonio del empresario del emporio de la carne, Joesley Batista, que involucra directamente a Temer, ocho pedidos de destitución ya habían sido enviados al Congreso. El de la OAB, sin embargo, es el de más peso, debido al prestigio y trayectoria de la institución.

Luego de su discurso del sábado, en el que pasó a la ofensiva y acusó a Batista de ser un criminal y manifestó que la grabación por la que se lo acusa está manipulada, Temer dio una entrevista al diario Estado de Sao Paulo, en la que repitió sus argumentos.

El centroderechista PSDB iba a realizar un cónclave, en el que trascendió iba a definir si continuaba junto al mandatario o le retiraba su apoyo.

Sin embargo, el encuentro no se realizó. Fue cancelado porque se filtró a la prensa que sería para decidir la permanencia del partido en el gobierno y como ese no era el propósito, no se llevó a cabo, explicó Paulo Bauer, líder del PSDB en el Senado.

Según analistas políticos, si el PSDB abandona la alianza de gobierno sentenciaría las aspiraciones de Temer para seguir en el cargo.

El presidente invitó a su base aliada en el Congreso a un almuerzo en el Palacio de Alvorada, la residencia oficial. Sin embargo, informó el diario Folha de Sao Paulo, la cita fue cancelada por falta de adhesión.

(Con información de La Jornada)