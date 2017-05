“Cuando un pueblo pierde la memoria lo ha perdido todo”, dijo Leal ante empresarios del turismo

La Conferencia del historiador de La Habana Eusebio Leal Spengler, abrió la segunda jornada de trabajo de la Latin American Hotel and Tourism Investment Conferences (Sahic), evento que se realiza desde ayer en el Hotel Meliá Cohiba con 224 participantes de 24 países. Leal dio la bienvenida a los visitantes y les invitó a conocer La Habana a profundidad.

Eusebio Leal definió a La Habana como “un estado de ánimo”, e hizo una breve explicación de cómo fue logrando en tantos años preservar la Ciudad.

Me alegra mucho que podamos sostener el dialogo sobre un tema tan interesante como es la restauración y la importancia que tiene el desarrollo del turismo no solo como fenómeno económico para el país, sino también cultural. Ningún proyecto de desarrollo que prescinda de la cultura puede prosperar, afirmó el historiador.

Habló del caudal acumulado, de patrimonio, de memoria, y de piedras y tradiciones que son los elementos más interesantes para la opción Cuba en el campo de turismo. Definió al turismo como “ese movimiento humano que no solamente escoge y busca paraísos circunstanciales, arenas preciosas lugares de la naturaleza que ver y preservar sino también un diálogo directo con su gente y con su creación”.

El historiador de la Ciudad narró de su propia vida las anécdotas y vivencias ligadas a La Habana, a su andar diario por ese entorno en que él ya esta insertado a la gente que le rodea.

Se refirió a la calle Obispo como un sitio de gran movimiento popular, donde antes había cierta circulación y en la que hoy “nos abrimos paso entre una multitud de gente de todas partes del mundo y te diría que el 90 % de los que vienen al país quieren llegar a La Habana, y cuando llegan se encuentran con que lo más interesante son sus gentes, que pueden entrar y salir a cualquier hora de la noche, ir y venir sin que eso no sea una visión idílica porque se trata de una ciudad viva.”

Ante la pregunta de cómo puede hacer tantas cosas a la vez, cómo trabaja, atiende a tantas personas y siempre tiene un espacio para saludar, conversar, Eusebio respondió:

“Hay que enamorarse, yo tengo una novia perenne que se llama La Habana, honestamente no me han faltado otras, pero, mi matrimonio real es con Cuba y con La Habana, ese matrimonio es perfecto y la convierte a ella en una viuda eventual en cualquier momento, te aseguro que la vida entera me llevó eso y se construyó un personaje que no es este”, dijo que ese otro es el Eusebio que está cada día recorriendo la vieja Habana.

Afirmó que liderazgo, voluntad y perseverancia son sus prácticas “y eso me ha costado caro porque construí un personaje que no me deja vivir, no me deja vida privada, ni tiempo libre, que no me molesta, pues estoy encantado con relacionarme a diario las personas.

“Y es así caminar por la calle como yo quiero y encontrarme con la gente me alegra mucho que esa sea hoy una pasión nacional, pero no por culpa mía, yo represento a una multitud: Eusebio Leal es el seudónimo de una locura que se llama Cuba” , dijo.

Creo que esto que ustedes están haciendo es importantísimo, dijo Leal a los empresarios que atentamente le escuchaban, no es un deshonor buscar una base económica para cualquier proyecto utópico para mí la utopía es el sueño de hacer las cosas más bellas para todos, pero es necesaria una base económica, porque si no la utopía se convierte en fantasía , entonces, realizar un proyecto turístico, un proyecto para mover a personas en el mundo a través de los medios actuales, es seguir las huellas de Alejandro de Humbolt, de los grandes viajeros y conocer el mundo.

“Gracias por venir a Cuba, por estar bajo el auspicio del ministerio de turismo por reunirse en este bonito hotel y les invito a conocer la ciudad en profundidad, desconfío mucho…y cuando viajo siempre trato de ir los mercados, a los cementerios, a donde se reúne la gente, no solo a los escenarios académicos”, afirmó.



Se refirió Leal a su formación como autodidacta, y afirmo que “el ser humano puede llegar hasta donde quiera siempre que tenga voluntad y una posibilidad.

“La posibilidad me la dio mi país, me la dio mi tiempo, soy hijo de mi tiempo y como he visto tantas cosas que hoy forman un montaña de recuerdos, y es ese quizás el mayor privilegio del ser humano: recordar, y cuando un pueblo una organización, pierde la memoria, lo ha perdido todo, ustedes son guardianes de una memoria de una memoria del servir que es tan importante de una memoria que hace importante al camarero a la guía a la recepcionista al que tiene que proyectar hacia fuera una imagen que no es solo su la imagen, sino la imagen del país en el cual están ustedes.

Deseó el mayor éxito a la convención y dio la bienvenida a los que llegan de cualquier parte del mundo.

La jornada matutina continuó con un acercamiento al clima de inversiones en el turismo y a las oportunidades de negocios en Cuba. José Daniel Alonso, Director General de Desarrollo inversiones y negocios. En este aspecto se pudo conocer de primera mano cuales son los destinos en auge, qué esta sucediendo con los clásicos o habituales, y cual de los segmentos hoteleros representa hoy una mayor oportunidad.

Con relación a las posibilidades actuales de financiar proyectos en Cuba, se habló de la mejor forma de encontrar el socio adecuado y cuales elementos son necesarios a la hora de la decisión final.

Francisco Camps Orfila, subirector general de la División Cuba, Meliá Hotels International, ofreció una charla acerca de la experiencia de las compañías extranjeras que opean en Cuba. Dijo que esta es una compañia compometida con el desarrollo del país y han asumido el reto de intruducir nuevos destinos turisticos ademas de La Habana y Varadero.

Mencionó que el proximo año administrarán 8 nuevos hoteles en el centro. Admitió que los arrendatarios privados son un complemento y no una competencia , son algo que ayudan a diversificar la oferta turistica.

Esta rade se discute el tema de Tecnología y Conectividad, a cargo de Ernesto Rodríguez Hernández, Director General de Informática del Ministerio de Comunicaciones y de Tania Velazquez, Directora Comercial y de Mercadotecnia de ETECSA.