Con dobletes de James y Morata, el Real Madrid golea 4-0 al Granada (+ Fotos)

Las rotaciones de Zidane producen sus frutos. En la visita al Nuevo Los Cármenes, el “equipo B” del Real Madrid solo necesitó 35 minutos para golear aun Granada ya descendido. Dos fueron para James. Dos fueron para Morata. Vuelve el equipo blanco a igualar en cantidad de puntos con el Barcelona, pero los catalanes aparecen por encima debido a la diferencia de goles.

Tres-puntos-más, un-día-menos. Dos frases que bien pudieran ser ya aceptadas como palabras de tan seguidas que las pronuncia el Madrid. El nuevo mantra. El tres-puntos-más de Granada no tuvo más historia que dos minutos y pico. El un-día-menos en el calendario le acerca a esa página que se esconde tras la visita a La Rosaleda, la jornada 39 que no existe, la única fecha que traerá consigo la calma. Hasta que el árbol de la Liga no pierda todas las hojas, el Madrid tiene que recoger todos los frutos que se le caigan.

No hay nada más grotesco que una celebración ostentosa en un velatorio, pero el fútbol no entiende de lutos ni de homenajes a los caídos. El Granada se presentaba ante su afición recién descendido y su imagen no pudo ir más acorde con lo que ha sido la temporada. No duró la ilusión de ver a un equipo con rabia competitiva y orgullo ni tres minutos. Los que tardó James en abrir el marcador, en recordarle a la grada que la Liga no ha terminado, aunque en la ciudad de La Alhambra hayan echado el cierre metálico al curso.

Desde el saque de centro hasta el primero de James el Granada debió tener el balón en su poder unos diez segundos, siendo generosos. El Madrid tocó como si lo enfrente fuesen picas de entrenamiento, repitió lo que podía haber sido un ejercicio de Valdebebas hasta encontrar el hueco y plantar allí la semilla de la victoria. El hoyo lo encontró Morata, la semilla la puso Lucas y James la regó.

El colombiano empujó el primero con la rodilla y el segundo con la cabeza para hacer bueno un centro de Coentrao. El portugués volvió a sonreír. No pudo haber mejor terapia para Fabio, que más que problemas físicos debe tenerlos en una cabeza que se ha desacostumbrado al fútbol. Entró en un grupo que vuela, que se divierte y que arropa. Y se mimetizó con el paisaje. Sus compañeros reían y a él se le pintó una curva en la cara que hacía tiempo que no asomaba. James lo agradeció mandando a la red su balón para sumarle una asistencia.

A esas alturas el partido estaba finiquitado, por unos y por otros. Y no pasaban más de once minutos del pitido inicial. El que esperase un milagro del Granada debió apagar las velas negras antes del cuarto de hora para fijar los alfileres de vudú en el próximo partido.

Más aún cuando Morata siguió dando argumentos a los que cuentan billetes en el extranjero para intentar su fichaje este verano, los que se frotan las manos al tiempo que abren la caja fuerte si importarles el importe, valga la redundancia. Agasajarán al Madrid con dinero y al jugador con mimos, con pétalos de rosa, los que nunca le esperan en su casa. Marcó un doblete de los de rabia, de dos zapatazos. El primero lo estrelló en el larguero para después botar tras la línea. El segundo se lo fabricó en el área antes de reventar la red de Ochoa.

Tres-puntos-más y un-día-menos en poco más de media hora. 90 minutos menos para el doblete, un viaje menos. A final de temporada esto va tanto de sumar como de restar. Y el Madrid no deja de hacer tachones en la agenda, acompañados de un smiley.

La pandilla maravilla, el equipo de todos… y cada día el de más gente, como demostró Coentrao. Como ese grupo de amigos con el que tu madre no tuerce el gesto cuando le dices que vas con ellos. “¿Con quién sales hoy?”, una pregunta a la que responder con un tranquilizador: “Con estos, mamá”. El “Con estos” de Zidane le está dando la Liga.

(Tomado de Marca)