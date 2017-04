Venezuela desmiente campaña mediática: Video muestra quiénes fueron los asesinos durante protesta

Venezuela desenmascaró hoy una campaña mediática que pretende culpar a las autoridades de la muerte del joven Juan Pablo Pernalete, según denuncias de altos funcionarios de la administración del presidente Nicolás Maduro.

Un video tomado por un periodista del diario El Nacional muestra la secuencia del asesinato de Pernalete a manos de personas que presuntamente acudieron a socorrerlo de los efectos de gases lacrimógenos empleados por las fuerzas de seguridad, y según se pueden apreciar en las imágenes, esos fueron sus victimarios.

El video fue mostrado en un encuentro con agencias de prensa extranjeras que contó con la presencia de la canciller Delcy Rodríguez y el ministro de Información y Comunicación Ernesto Villegas.

En el filme se puede apreciar que los sucesos ocurren en un área donde no existía presencia de la Guardia Nacional Bolivariana. No obstante, el ministro Villegas fue categórico en declaraciones posteriores a los medios cuando dijo que el gobierno no permitirá la impunidad.

La campaña contra las autoridades destacó en la última semana que el fallecimiento del joven fue un crimen de la Seguridad del Estado y resultado del impacto de una bomba de gas lacrimógeno.

Al respecto, fuentes vinculadas al gobierno afirmaron que las fuerzas gubernamentales cumplen regulaciones establecidas por convenios internacionales para este tipo de artefacto y su uso contra manifestantes.

Cabe destacar que en las últimas semanas, la canciller Rodríguez alertó sobre intentos de crear un ‘falso positivo’ que permita a los enemigos del país lanzar una agresión.

Al respecto, el ministro Villegas pidió a los medios una cobertura objetiva de la violencia desatada por la oposición y exhortó ‘a no culpar siempre al gobierno de lo que está sucediendo en el país’.

Asimismo alertó sobre la posibilidad de que Pernalete fuera asesinado con un artefacto utilizado para aminorar el sufrimiento del ganado antes de ser sacrificado, una pistola de perno no perforante, y llamó a los medios a investigar sobre ese asunto.

También durante sus declaraciones la titular de Relaciones Exteriores dijo que durante su presentación el 2 de mayo en San Salvador en la reunión de ministros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños expondrá la verdad de Venezuela.

Aseguró que su país no va a atender ningún proceso de intervención de la OEA y puntualizó que el secretario general de ese órgano, Luis Almagró, ‘malversó fondos y se convirtió en un verdadero agresor e iniciador de campañas contra esta nación sudamericana’.

(Con información de Prensa Latina)