Vale-No Vale 7

VALE: que la ferreteria TRD “LA ESPECIAL” de Infanta muestre una amplia variedad de productos de cerámicas marca CORONA que parece 1 oferta -fuera de Cuba- por la belleza, calidad y ausencia en otras tiendas cubanas, fundamentalmente referente a artículos de plomería, accesorio de baños, lozas y azulejos, entre otros productos.

NO VALE: que tengan a un 98% aprox. del muestrario cartelitos que indican PROXIMA VENTA o AGOTADOS y uno tenga la sensación de que se imponen los llamados cuadres por la izquierda, o que hayan revendedores afuera ofertando lo mismo al doble o triple del precio o que simplemente alguno de los tenderos te maltrate o desatienda en el mejor de los casos y destaco alguno porque las generalizaciones suelen ser injustas. (Lector Víctor)

VALE: que los agentes del orden interior pongan multa a los conductores que no respetan la ley del tránsito

NO VALE: que los peatones caminan por la calle desafiando a los conductores de autos y los agentes del orden interior no le pongan multas a los peatones (Lector Raúl Rojas Pérez)

VALE: que se reanime el complejo recreativo del Parque Metropolitano de La Habana (Parque Almendares), restaurando la mayoría de sus centros gastronómicos y parques temáticos.

NO VALE: que en uno de sus centros, La Hamburguesera El Bosque, el servicio demore más de 20 minutos a pesar estar prácticamente vacío el local; la dependiente no demuestre el menor sentido de cortesía ni amabilidad; las ofertas de líquidos sea solo una- a pesar que el menú indica otra cosa- y que para beberlas tengas que “empinarte” de la botella porque en ese centro no dan vasos. ¿Es esto un servicio de calidad?(La situación ocurrió el lunes 17/04/2017)

VALE: que estan arreglando los salideros de agua y baches en calles céntricas de la ciudad de Santa Clara. esperamos que continuen en otras partes

NO VALE: que la que fue una decisión del gobierno de Santa Clara de eliminar los carretones alrededor de los hospitales Materno, Infantil, Ciencias Médicas, Arnaldo MIlian, (pues el vertimiento de estiercol, pelo de caballo y orine cerca de los hospitales puede conllevar a una epidemia), NO SE CUMPLIO,a pesar de haberlo hecho publico. (Lector Jorge)

VALE: que se haya resuelto el cierre temporal por falta de cajera de El Bodegón de 32 y 7ma, reflejado hace una semana en esta sección.

NO VALE: que la TRD de 23 y 42 esté cerrada desde hace días por falta de personal, según se informó en la Rendición de Cuenta del Delegado de la zona.

VALE: Que en Matanzas estén circulando nuevos ómnibus Diana ¡¡ DE DOS PUERTAS !! y se amplió la asignación de combustibles para el transporte público.

NO VALE: Que a pesar de las nuevas asignaciones después de las 9 pm no circulen los ómnibus siguiendo la inercia de los años 90 cuando no teníamos ni ómnibus ni combustibles. (Lectora Maria Regla)

VALE: la restauración que le hicieron al Parque Calixto García en el corazón de la ciudad de Holguín.(Lector Wikier)

NO VALE: que CIENFUEGOS este perdiendo lo de Perla del Sur por la invacion de carretones de caballos dejando escrementos por todas partes, la falta de recogida de basura sobre todo los supiaderos de edificios y la no limpieza de las calles.(Cienfuegos no es solo el centro de la ciudad) (Lector Antonio Pérez)

VALE: que haya comenzado la transmisión de la polémica serie Zoológico por el canal Multivisión.

NO VALE: que Cubavision Internacional sea el único canal que no ponga la programación para que los televidentes se orienten. (Dr. Carlos E. Milanés Segura. Colaborador Misión Salud Pública. República Popular Angola).

VALE: que Cuba invertirá más de 96 millones de dólares hasta el 2020 para potenciar la producción de la agricultura urbana, suburbana y familiar

NO VALE: que los vecinos de 10 de Octubre parte del Consejo Santos Suárez que vivimos en la misma calzada nos hayan quitado: el consultorio, la bodega, la carnicería, la farmacia (Lectora Margarita)