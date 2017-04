Katiuska Blanco: Cuba no está sin José Martí como tampoco estará sin Fidel

Katiuska Blanco, periodista encargada de editar y escribir libros sobre Fidel Castro llegó hasta esta ciudad como parte de la extensión de la Feria Internacional del Libro de Santiago de Cuba. Contramaestre tiene una complicidad con el líder rebelde, quien la visitara diez veces, desde el 10 de octubre de 1939.

Por más de una hora, Blanco Castiñeira habló ante un auditorio que escuchaba atentamente sus vivencias al lado de Fidel. “-Nunca se me olvida la primera vez que el Comandante me mandó a buscar, yo había escrito un libro que se llama “Después de lo increíble” que reproduce el viaje que hizo la juventud de México a Cuba, era un pretexto para hablar de la expedición del Granma. Nunca me dijeron que Fidel me quería ver. Me pidieron que fuera al Consejo de Estado y luego de caminar por unos pasillos y entrar a una oficina estaba Fidel al otro lado, entonces me dice”: “-Así que tú eres la culpable que yo no hubiera dormido la noche del viernes-”

“Estaba impresionada, tenía frente a mí a un gigante por su tamaño y su dimensión histórica. Pensé que había cometido algún error en el libro, cuando me vio nerviosa me dijo sonriente” “-No te preocupes fue que me leí desde la primera hasta la última página-“. “Luego supe que hasta el propio Grabiel García Márquez le mandaba los originales y él le hacía anotaciones”.

Varias fueron las anécdotas que la biógrafa de Fidel Castro contó en Contramaestre, quien reveló que era difícil editarle un libro porque conocía detalladamente la historia y era muy celoso con la misma.

En un momento importante del encuentro intercambió con los presentes quienes le preguntaron por diferentes facetas de la vida del líder de la sierra “Fidel podía haber sido un hombre que escribiendo la historia de su vida, como le pidieron editoriales americanas, hubiera sido millonario, él decía siempre que si se dedicaba a escribir quién iba a hacer la Revolución. Cuando vio que a través de los libros podía continuar la obra creada en 1959 fue que se motivó a escribir. Fidel todo lo que hizo lo hizo por los demás”.

Una señora, presente en el auditorio se pone de pie y le pregunta ¿Qué podemos esperar que escriba Katiuska Blanco de Fidel sin Fidel? “Todo, porque yo no estoy sin Fidel. Desde que esta en otra manera de estar yo sentí que no podía seguir estando a mi lado sin ir a la roca, fui e iré una y otra vez”.

“Recuerdo que Fidel me dijo una vez en Birán cuando trasladó los restos de los padres y los abuelos hacia allí, que no le gustaban los cementerios, decía que era tener lejos de la casa a los seres queridos. Yo le confesé a una compañera que él hubiera preferido que esparcieran sus cenizas en la Sierra Maestra. Cuando pienso en la roca es una manera de rendirle homenaje, de rendirle honor, para mí está conmigo como está con todos los cubanos buenos que quieren a Cuba y a la humanidad”.

“En enero del 2014 la periodista Cristina Escobar me preguntó ¿Katiuska, qué será Cuba sin Fidel? “–Han pasado más de cien años (le dije) y no podemos decir de que Cuba está sin José Martí y lo sostengo hasta hoy. Nosotros estamos aquí con Fidel”.

(Tomado de Caminante cubano)

Guardar

Guardar