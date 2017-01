Fotógrafo cubano Yander Zamora gana el premio Rey de España

El fotógrafo cubano Yander Zamora celebra hoy su Premio Rey de España de Fotografía por una imagen para nada casual, sino muy pensada, aunque siempre hay algo de suerte.

Así dijo a Prensa Latina el fotorreportero que trabaja en el periódico local Granma y es un apasionado de las obras documentales.

Tengo muy claro que una sola imagen no define a un fotógrafo, lo define su trabajo, la constancia… pero ahora lo que hago ganó más visibilidad y mucha gente lo sigue, explicó.

La foto del Air Force One -por la cual obtuvo el lauro español- de casualidad no tuvo nada, fue muy pensada, aunque siempre hay una parte para la suerte y la visión del fotógrafo, por supuesto, detalló.

Cada uno de los fotógrafos en el equipo que cubrió la llegada de Barack Obama a Cuba en marzo pasado tenía una misión diferente, la mía era agarrar el instante cuando el avión llegara a La Habana. Pero no podía colocarme en el sitio que quería porque la seguridad no me dejaba pasar, recordó.

“El motorista que me llevó al lugar vivía por ahí y estuve dando vueltas como un trompo tres horas antes de la llegada del Air Force One”.

En todo ese tiempo entraron unos tres aviones, incluso dos eran de la Casa Blanca y tengo como 20 fotos parecidas, de diferentes ángulos, yo solo cruzaba los dedos porque mejorara todo…, rememoró.

La suerte también tuvo su parte porque en el momento de la entrada del avión había unos almendrones (carros antiguos) en la carretera y sus colores eran muy parecidos a los del Air Force One, agregó.

Nunca esperé que tuviera toda esta repercusión, mi preocupación en aquel momento era hacer una foto que gustara, pero ahora muchos me dicen que la imagen va a quedar para la historia, que saldrá en los libros, contó.

Yander Zamora tampoco esperaba recibir una noticia como la del Premio Rey de España de Fotografía, se enteró por una amigo periodista que lo llamó muy temprano esta mañana, pero él creyó que era una broma. “Después empezaron a llamarme de todos lados y entonces me convencí”.

Todos los meses llega alguien a Cuba que me quiere conocer, personas a las que admiro, “gente ranqueada”, después de la foto del Air Force One se dispararon mis contactos en Facebook y muchos colegas me escriben, en todos los idiomas, expresó con satisfacción.

Ahora estoy haciendo muchas cosas, si bien no tengo muy claro lo que sucederá en el futuro, sí me interesa seguir trabajando la fotografía periodística, me gusta lo documental, la vida callejera…

(Con información de Prensa Latina)