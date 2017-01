Reciben Ortega y Rosario Murillo credenciales como presidente y vicepresidente de Nicaragua (+ Video)

Daniel Ortega y Rosario Murillo, recibieron este viernes las credenciales que los acreditan como presidente y vicepresidente de Nicaragua, para gobernar desde el próximo 10 de enero por los siguientes cinco años.

El pleno del Consejo Supremo Electoral (CSE), encabezado por su presidente Roberto Rivas, entregó las credenciales a la pareja presidencial en un acto oficial celebrado en Managua (capital).

Durante su discurso, el jefe de Estado elogió las elecciones en las que ganó y afirmó que los nicaragüenses votaron por la paz.

“Estas votaciones del pasado 6 de noviembre del año 2016 fueron unas votaciones por la paz, paz para todos los nicaragüenses de todas las tendencias políticas, ideológicas y religiosas, la paz para todos”, indicó Ortega.

“Prevaleció la voluntad, la decisión del pueblo de seguir optando por la forma establecida en la Constitución, en la ley, de elegir a sus autoridades a través del voto frente a lo que son los llamados a la violencia que están presentes en Nicaragua y en el planeta”, resaltó.

El primer mandatario contrastó la tranquilidad que se vive en la nación centroamericana, con los actos de violencia que se llevan a cabo en el mundo, de los cuales se refirió al suceso reciente en el aeropuerto de Florida, Estados Unidos, donde murieron cinco personas.

Por su parte, Murillo le manifestó a periodistas que ella se siente como representante de todas las mujeres nicaragüenses.

“Me siento, no sólo representando, sino trabajando juntas. Realmente trabajando juntos, no solo conscientes de lo que hemos avanzando, sino conscientes de todo lo que nos hace falta; porque eso es lo más importante, no sentirnos complacidos o coronados, sino sentirnos en lucha permanente”, dijo.

