La La Land y The People v O. J. Simpson, las más nominada a los Globoso de Oro

Con siete, la comedia musical ‘La La Land’ es la cinta con el mayor numero de nominaciones en las categorias de cine al Globo de oro.

En las categorías de televisión la que recibió el mayor numero con cinco fue ‘The People v O. J. Simpson. American crime story’.

La entrega anual de premios Globo de oro por la Asociacion de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA por sus siglas en ingles) es considerada la mas fiel antesala a la entrega del Oscar.

En las categorías de cine ‘Moonlight’ recibió seis y ”Manchester by the sea’ con cinco.

La ceremonia en su 71 edicion, sera conducida por el presentador de ‘The tonigh show’ Jimmy Fallon.

Nominaciones:

Cine

Mejor Película Drama

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

Lion

Manchester by the Sea

Moonlight

Mejor película comedia o musical

20th Century Women

Deadpool

Florence: La mejor peor de todas

La La Land

Sing Street: Éste es tu momento

Mejor director

Damien Chazelle (La La Land)

Tom Ford, (Animales nocturnos)

Mel Gibson, (Hacksaw Ridge)

Barry Jenkins, (Moonlight)

Kenneth Lonergan,(Manchester by the Sea)

Mejor actriz drama

Amy Adams, (La llegada)

Jessica Chastain, (Miss Sloane)

Isabelle Huppert, (Elle)

Ruth Negga, (Loving)

Natalie Portman, (Jackie)

Mejor actor drama

Casey Affleck, (Manchester by the Sea)

Joel Edgerton, (Loving)

Andrew Garfield, (Hacksaw Ridge)

Viggo Mortensen, (Capitán fantástico)

Denzel Washington, (Fences)

Mejor actriz comedia o musical

Annette Bening, (20th Century Women)

Lily Collins, (Rules Don’t Apply)

Hailee Steinfeld, (The Edge of Seventeen)

Emma Stone, (La La Land)

Meryl Streep, (Florence: La mejor peor de todas)

Mejor actor comedia o musical

Colin Farrell, (La langosta)

Ryan Gosling, (La La Land)

Hugh Grant, (Florence: La mejor peor de todas)

Jonah Hill, (Amigos de armas)

Ryan Reynolds, (Deadpool)

Mejor guión

Damien Chazelle, (La La Land)

Tom Ford, (Animales nocturnos)

Barry Jenkins, (Moonlight)

Kenneth Lonergan, (Manchester by the Sea)

Taylor Sheridan, (Hell or High Water)

Mejor película extranjera

Divines

Elle

Neruda

The Salesman

Toni Erdmann

Televisión

Mejor serie de drama

The Crown

Game of Thrones

Stranger Things

This Is Us

Westworld

Mejor serie de comedia o musical

Atlanta

Blackish

Mozart in the Jungle

Transparent

Veep

Mejor miniserie o película para TV

American Crime

The Dresser

The Night Manager

The Night Of

The People vs. O.J. Simpson: American Crime Story

(Con información de Notimex)