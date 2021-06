Las imágenes más increíbles de la Vía Láctea de 2021

El responsable de la recopilación de esta magnifica colección de fotografías es el editor de Capture the Atlas, Dan Zafra, director de un blog enfocado a los viajes, la astrofotografía y la fotografía de paisajes. Hoy te mostramos las fotografías del Milky Way Photographer of the Year; una selección de imágenes tomadas desde todos los rincones de planeta y de desde los mejores balcones a la Vía Láctea.

Mt. Taranaki Milky Way

Fanthoms Peak, Monte Taranaki. Nueva Zelanda Esta es una de las imágenes más difíciles que he capturado, ya que requirió escalar durante 4 horas con vientos de 70 km/h para llegar a la cima de hielo de Fanthams Peak, un volcán en la ladera del monte Taranaki. A una altitud de 2000 metros y a -15ºC en el exterior con ráfagas de viento, tuve que elegir ajustes que me permitieran capturar la imagen sin poder usar lo que podría haber considerado ajustes «más ideales». Conseguir esta imagen fue un gran orgullo, ya que fue una verdadera prueba de montañismo y resistencia al llevar todo mi equipo a este lugar, pero lo recordaré para siempre.

Riaño

Riaño, Castilla y León. España Fotografía realizada el pasado invierno en la Montaña de Riaño y su embalse. La mayor dificultad de aquella noche fue principalmente el frio que hizo, sobre -10ºC . La humedad del embalse se congelaba sobre la lente y resultó complicado realizar tantas fotografías. Planifiqué la fotografía un tiempo antes con Photopills y cuando la previsión del tiempo fue buena, fui a realizarla. La composición de la vía de invierno sobre las montañas y el embalse me pareció una bonita composición.

Dragon’s Lair

Mungo, Nueva Gales del Sur, Australia Esta es mi imagen de paisaje nocturno favorita hasta la fecha. Mungo está a 12 horas en coche de mi casa en Sydney, pero esos cielos de Bortle 1 son los mejores que he podido ver y fotografiar. Tuve condiciones perfectas durante tres noches seguidas con muy buenas vistas en todo momento. En el momento en que entré en esta escena, supe exactamente cómo quería nombrar la imagen. Fue de otro mundo, como sacada de una escena de Juego de Tronos, y la Vía Láctea se alineó perfectamente con la forma en que quería capturarlo. Paredes grandes e irregulares enmarcaban un camino sinuoso que conducía a una aguja centrada hacia el oeste. Solo iba a haber una forma de hacerle justicia y era con una panorámica de múltiples imágenes de la Vía Láctea. Planeé esta imagen usando PhotoPills durante el día, pero en el procesado decidí usar la mezcla de la hora azul para el primer plano con un cielo "trackeado" para obtener la imagen más limpia posible.

GranTeCan

La Palma, Islas Canarias. España. Subí la última noche de mi estancia en la isla al Roque de los Muchachos, donde pude disfrutar con mi novia de una agradable cena de bocadillo viendo el espectacular atardecer sobre nubes que ofrece este lugar. Momentos después ya se veían las primeras estrellas y preparé mi equipo. La noche estaba fantástica, apenas soplaba una leve brisa y no se divisaba calima en el horizonte, aunque si un poco de contaminación lumínica. Después de varias pruebas me decanté por una focal de 50mm que me permitía tener una visión mas cercana al telescopio sin perder encuadre del centro galáctico aunque tuve que recurrir a hacer una panorámica para poder encuadrarlo bien ya que estaba muy alto.

Chamber Of Light

Utah, Estados Unidos. En los desiertos del suroeste de Estados Unidos abundan los lugares para capturar el cielo nocturno. Con tantos lugares espectaculares, es fácil pasar por alto algunas de las gemas ocultas más oscuras. Esta es una de esas localizaciones situada debajo de un remoto conjunto de acantilados en la zona de Grand Staircase-Escalante. Debido a su lejanía, esta cueva de piedra natural ofrece algunas de las vistas más claras y prístinas de la Vía Láctea enmarcadas a través de la abertura de color cobre de la caverna.

Temple of the Sun

Parque Nacional de Capitol Reef, Utah, Estados Unidos El centro de la Vía Láctea se eleva antes del amanecer bajo los cielos del sur del "Templo del Sol", en el Parque Nacional de Capitol Reef. Esta área del desierto de la meseta de Colorado, conocida por sus cúpulas, hoodoos, aletas, arrecifes, puentes naturales y cañones, consta de dos formaciones espectaculares conocidas como los Templos del Sol y la Luna. Estos monolitos de arenisca de la edad jurásica, se elevan sobre el suelo del desierto. Parece más que una coincidencia que los Templos se alineen perfectamente con la Vía Láctea, con sus vibrantes colores naranjas como si reflejaran el color de las estrellas de arriba.

Devil’s throat

Cataratas del Iguazú, Brasil. Fotografiar las Cataratas del Iguazú de noche siempre había sido uno de mis grandes proyectos pendientes. Para llevarlo a cabo tuve que obtener una autorización especial de la agencia ambiental responsable de los parques nacionales en Brasil. Finalmente, a principios de 2021, obtuve esta autorización y me dispuse a poner en práctica mi plan. Pasé 4 días dentro del Parque Nacional Iguazú con acceso exclusivo por la noche a las Cataratas para mí y mis estudiantes. El primer reto era caminar por el parque de noche sabiendo que allí residen varios jaguares, los cuales son vistos frecuentemente por empleados y turistas. En la zona más cercana a las principales cascadas, el gran desafío era realizar imágenes de larga exposición con el fuerte aerosol de agua procedente de los más de 1,5 millones de litros cúbicos por segundo que caen por las cascadas. Trabajar con tiempos de exposición superiores a 10 o 15 segundos se convirtió en una tarea casi imposible, y la lente nunca se secaba. En esta imagen, tenemos una de las principales cascadas del complejo de las Cataratas del Iguazú, el Salto de Santa María. Justo sobre la caída, podemos ver Saturno y la luz zodiacal iluminando el horizonte. Más arriba está el Núcleo de la Vía Láctea. También podemos identificar algunas de las principales nebulosas de emisión presentes en esta región del cielo.

Rising from the Dust

Tenerife, Islas Canarias. España. Realicé esta fotografía en el Parque Nacional del Teide en la cima de la isla de Tenerife, y muestra nuestra bonita galaxia sobre un increíble paisaje volcánico; ¡sin duda, el paraíso para cualquier fotógrafo nocturno! De mi aventura en Tenerife, esta imagen es la que mejor representa mi experiencia, tanto el lado ‘bueno’ como el ‘malo’. Como puedes ver en la foto, el paisaje está modelado por increíbles estructuras volcánicas que se elevan hacia el cielo como enormes torres que enmarcan perfectamente la poderosa Vía Láctea. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, parece surgir de una gruesa capa de polvo que dispersa toda la luz de los pueblos lejanos creando un cálido resplandor sobre el horizonte. Tal resplandor es causado por la Calima, un viento cálido proveniente de África, especialmente de la región del desierto del Sahara. Este viento cálido siempre está cargado con la arena del desierto y tiene un gran impacto en la visibilidad del cielo nocturno, oscureciendo el cielo y la Vía Láctea. Al final, todas las cosas buenas y malas se combinaron perfectamente en esta imagen, dándome la oportunidad de mostrarte esta increíble panorámica y pude volver a casa con un bonito recuerdo.

Volcano and Cross

Volcán Villarrica, Chile. Si nunca has visto el cielo del hemisferio Sur, es diferente y realmente asombroso. En el hemisferio Norte, usamos la Estrella Polar para orientarnos, pero debajo del ecuador hay otras reglas. Para reconocer fácilmente el polo Sur celeste, el mejor hito es la constelación de la Cruz del Sur, situada en la imagen justo encima del volcán Villarrica. Esta cruz apunta al polo sur celeste y es fácil de identificar considerando el brillo de las estrellas. Dentro de la cruz podemos ver la zona oscura denominada «El Coalsoak», que también es visible a simple vista. Es una de las nebulosas oscuras más conocidas del cielo. En la esquina superior izquierda, hay otra joya del cielo nocturno; la nebulosa Carina en color rojo. Ésta también es visible solo en el hemisferio Sur y, aunque es visible a simple vista, con un par de prismáticos podemos ver todos los bonitos detalles.

Nyctophilia

Great Ocean Road, Victoria. Australia. Esta increíble localización siempre me ha asombrado, incluso antes de que me interesara la fotografía. Este conjunto de rocas, talladas por el insaciable batir del mar y el poderoso viento que azota la costa sur de Victoria, es sin duda el paisaje más emblemático de Australia. Después de una puesta de sol asombrosa seguida de una puesta de luna etérea, estaba parado allí, contemplando el lugar que siempre había soñado bajo un cielo estrellado mágico. Sin embargo, no todo fue fácil esa noche…había traído un nuevo equipo, un rastreador de estrellas o tracker, y en cuanto comencé a configurarlo, supe que iba a ser una noche complicada. Después de numerosos intentos fallidos de alinearlo hacia el polo Sur celeste, estaba listo para rendirme, pero decidí tomar una foto y ver qué pasa mientras el núcleo galáctico se elevaba. Sorprendentemente, funcionó muy bien y se abrió una puerta para mí a un nuevo mundo mágico lleno de estrellas.

