El amor en tiempos de pandemia

Aunque las circunstancias tan excepcionales provocadas por la COVID-19 hacen que no podamos hacer aún tantas cosas que deseamos hacer, que todavía no podamos besarnos y tocarnos y abrazarnos como solíamos y como volveremos hacer, eso no puede impedir que sigamos amando.

Hay tantas maneras de amar como personas y latidos hay en el mundo. Pero inmersos en plena pandemia de provincias perimetradas, de distancia de seguridad física y emocional o de normas y miedos, nos vemos obligados a relacionarnos como nunca antes lo habíamos hecho.

El mundo se ha confinado en todos los sentidos, pero seguimos amando sin fisuras como mejor sabemos y podemos, con recuerdos y con abrazos imaginarios. Sentimos que, paradójicamente, estamos más lejos y más cerca que nunca de aquellos o aquello que amamos.

¿Cómo estamos sintiendo el amor? ¿De qué manera nos está salvando en esta difícil travesía? ¿Es el amor el sentimiento más resistente y mutable del universo? Para pensarnos estas preguntas, Cultura Inquieta nos deja esta selección de fotografías.

(Tomado de Cultura Inquieta)