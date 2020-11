Fidel desde el lente: “Captar la esencia de su personalidad”

Cuando el fotógrafo cubano Liborio Noval publicó su libro de fotos Instantáneas pidió al Comandante en Jefe que se lo dedicara, y Fidel lo hizo con solo dos palabras. Escribió: “Para Liborio”. Comentó enseguida: “Decir Liborio lo dice todo”. A lo largo de 50 años las fotos de Noval aparecieron a diario en la prensa. Entre sus archivos acumuló unos 90 000 fotogramas del líder histórico de la Revolución.

Roberto Salas, que lo conoció con 14 años en el Nueva York de 1955, se reencontró con Fidel Castro después del triunfo revolucionario y se convirtió en uno de los fotógrafos que acompañaron al líder en sus visitas a Venezuela, Estados Unidos y a países de América Latina durante ese primer año. “Como me sentía relajado a su lado, trataba de captar la esencia de su personalidad. Indiscutiblemente era un hombre del siglo XXII o XXIII”, dijo en una ocasión Salas.

“¿Esa cámara no hace videos?”, le preguntó una vez Fidel al fotorreportero de Cubadebate, Ismael Francisco. “Le respondí que no. Él insistió al tiempo que miraba fijamente la cámara. ´¿Seguro que no hace video?´, indagó tres veces seguidas y yo, cada vez más nervioso le decía que no”, contó Francisco.

“Entonces le preguntó a Varela, ´¿De dónde sacaste tu a esta mascotica, que solo tira fotos? ´ Muertos de risas todos, menos yo, que quería literalmente que la tierra me tragara, me dio un yiti (fricción dolorosa en la cabeza realizada con dos dedos de la mano) y me dijo: ´No importa si no hace video, solo pregunté´”. Ese fue uno de sus primeros encuentros.

Entre 1959 y 1969, el fotorreportero estadounidense Lee Lockwood retrató Cuba y al líder revolucionario. “Cada día, durante varias horas, nos sentábamos alrededor de la mesita del porche a la entrada de la habitación de Castro. Una conversación con Castro es una experiencia extraordinaria y, hasta que te acostumbras, de lo más desconcertante”, contó Lockwood.

De esos encuentros, ellos y otros fotógrafos, que capturaron en sus lentes la jocosidad, el humanismo y el valor, nos dejaron numerosas fotografías. Cubadebate y el sitio Fidel Soldado de las Ideas les comparten una selección de ellas.

