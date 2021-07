Una Copa así no puede ser de Oro

No es posible pasar la vista sobre el tuit de Onel Hernández, al saber que no recibirían visas para participar en la Copa de Oro de la Concacaf, sin sentir un estremecimiento, sin experimentar el rubor, el vapor que desprende la vergüenza.

Onel habla de hombres llorando y uno entiende la frustración que encierra ser vejado, lastimado, y quedar sin más armas para defender eso por lo que han luchado tanto y que llevan esperando mucho tiempo.

A Sad day for the #Cuban football I’ll never saw my team mates crying like that they sacrifice so much 💔🇨🇺 #fairplay pic.twitter.com/5EdIIVvo3p — Onel Hernandez (@OnelHernandez23) July 3, 2021

El fútbol no utiliza otras armas que el respeto, el juego limpio, la práctica de la virtud. Supuestamente no debería sufrir la insidia, ni el revanchismo político. No dirime un joven como Onel las discrepancias de un gobierno con otro, porque lo de él son los goles y los aplausos.

El fútbol enseña a ser humildes y aceptar la derrota, pero la derrota justa ante el rival, sobre la cancha, cuando este ha sido mejor. Esa saca lágrimas, pero por vergüenza deportiva y no por impotencia.

Onel nunca antes vio a sus compañeros llorar y probablemente ellos no sintieron una angustia como la de este sábado, al saber que sus visas no estarían listas para el partido ante Guyana Francesa en Florida, Estados Unidos.

Los muchachos de Pablo Elier Sánchez no bajaron la cabeza ante una goleada escandalosa, ni les faltó nada por entregar sobre la cancha. Todo lo que hicieron fue entrenarse, lejos de la familia, en medio de una pandemia que los separa también de los amigos y el descanso, porque aislarse y cumplir recios protocolos es parte del sacrificio y el sueño.

Elier sabe todo lo que pasaron estos muchachos para prepararse, pues hasta el clima les puso más de un traspiés. Y sabe lo que se esforzó cada cual y las ganas que tenían de hacer feliz a todos los que esperaban 90 minutos de puro orgullo nacional.

A esos también les cortaron las piernas quienes negaron las visas. A esos les prohibieron la ilusión de ver a su selección en el césped intentando ganar con justicia. Se lo prohibieron con prepotencia y desfachatez, otra vez.

Muchos lloraron de rabia con la noticia. Los que esperaban disfrutar el juego, y los que bajo el fuego de la diplomacia intentaron conseguir el cumplimiento del deber por parte de quienes organizan una justa deportiva.

Sin embargo, se trata de Estados Unidos, de Goliat, y allí se goza del beneficio de todas las atenuantes. Y no pasa nada. La Copa arrancó y sigue. Faltamos, pero todo se resolvió con una derrota injusta que permite seguir adelante con el programa.

Muchos se enteraron del problema, consternados, al leer un comunicado de Concacaf en que se alude a que los desafíos de viaje y visa estaban relacionados con la Covid-19. Irrespetuoso.

Y quienes esperaban una postura diferente de esa entidad, de defensa a nuestro derecho, pues siéntense… Ojalá se enteren allí, en su sede de Miami, que la única razón por la que Cuba no movió el balón en el DRV PNK Stadium fue por falta de visas, las que no otorgó el gobierno de Estados Unidos.

Quizás el comité médico de Concacaf pueda recordarle a la élite de Concacaf que los jugadores cubanos estaban sanos. Y ojalá otros les hagan saber que no se trata de un caso aislado, sino que otros deportistas, como artistas y científicos, han sufrido este tipo de arbitrariedades.

Justo ahora tenía que pasar. Justo cuando el fútbol despertaba del letargo y se encaminaba a dejar atrás los problemas por mérito propio. Justo ahora que quienes disfrutamos del deporte de las multitudes teníamos una selección que hacía sentir orgullo. Parece hecho, o mejor, herido con la mano.

Sirva decir que quienes negaron las visas desean limitar la pasión y el disfrute de miles en esta Isla. Y que lo hacen por razones políticas que ponchan un balón indefenso.

Sabemos que Tío Sam y otros infames se frotan las manos, se ríen. Lo han hecho y van a cobrar. Otros hacen silencio cómplice, con satisfacción o remordimiento. No saben de fútbol en verdad, ni de principios. No entienden que su odio jamás se convertirá en goles. Y tampoco entienden que una Copa como la que acaba de empezar, jamás será de Oro. No puede, ha sido manchada.

(Tomado de Jit)